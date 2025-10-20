Puertas Abiertas Artistas Yungay 2025

Barrio Yungay, Santiago.



Sábado 25 y domingo 26 de octubre – 15:00 a 20:00 horas.

Más información AQUÍ.

Barrio Yungay celebra la 9ª versión de Puertas Abiertas Artistas Yungay, un encuentro gratuito que invita a recorrer más de 30 espacios de arte y cultura entre talleres, galerías y casas patrimoniales. La cita será el sábado 25 y domingo 26 de octubre, de 15:00 a 20:00 horas, en distintos puntos del barrio, en el corazón de Santiago.

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de exposiciones de artes visuales, muralismo en vivo, performances, música, talleres, cine, intervenciones urbanas y actividades familiares, en una programación que celebra la diversidad creativa y el espíritu comunitario del sector. La iniciativa busca fortalecer la identidad local y promover la participación activa de vecinas, vecinos y visitantes, en torno al arte y la vida barrial.

Este proyecto fue financiado por Fondart Regional, en la línea de Organización de Muestras, Ferias y Encuentros, para apoyar la trayectoria de Puertas Abiertas Artistas Yungay, consolidando su rol como plataforma de encuentro y visibilización de la escena artística independiente.

Programación destacada

Entre las actividades, destaca el Festival de Performance “UNEATABLE/INTRAGABLE”, organizado por el Colectivo Cubo Soma, que propone acciones en torno a la “monstruosidad” y los cuerpos disidentes en Casa Rota.

En la Plaza Libertad, se realizará el Cordel Fotográfico, una exposición al aire libre que recopila imágenes cotidianas del barrio, acompañada por pintura en vivo de Valeria Merino “Evoka” y La Mima, quien trabajará con niñeces en talleres participativos ambos días, de 16:00 a 18:00 hrs.

La muestra “Yungay en Corto” vuelve en su segunda edición con exhibiciones de cortometrajes y un conversatorio abierto sobre las historias, rostros y memorias del barrio.

El Mural Abierto 2025, a cargo de Pium, José Tobar y Etrom, recuperará el muro intervenido en la primera versión del evento (2017), reafirmando el vínculo entre arte público y memoria colectiva.

Otras de las esperadas activaciones es la Liberación de Catálogos, donde se distribuirán gratuitamente más de 4.000 ejemplares de publicaciones culturales y material gráfico. En ese mismo contexto, se presentará “Estación Precolombino” (sábado 25, de 15:00 a 16:30), una intervención sensorial que permitirá al público interactuar con réplicas de piezas de culturas americanas, guiados por un especialista del Museo Chileno de Arte Precolombino.

Exposiciones en espacios del barrio

Café Brunet: El artista Sofrenia presenta “Andinos Urbanos”

Taller Ojo de Pez: “Todo es Cancha” de Boris Jiménez

Galería Hifas: “Un paisaje en una línea rota” de Camila Lobos.

Espacio Temporal Lucrecia: Experiencia inmersiva de Rø con sonido, ciencia y visualidad.

Centro Cultural El Cucurucho: “Hallazgos 5: Arqueología de lo Cotidiano” de Cecilia Heredia.

Yungay en Corto

En Casona Compañía, edificio patrimonial recuperado y hoy espacio creativo, será sede de proyecciones y conversatorios abiertos, creando un punto de encuentro para artistas, vecinos y visitantes. Se trata de “Yungay en Corto” muestra de cortometrajes que surge tras una amplia convocatoria donde fueron seleccionadas las siguientes piezas audiovisuales:

“Nos sacaban a mirar el mar” de Claudio Bernal Abarza

“Videofiguración” de Javier Guáqueta

“Mi casa, Plaza Brasil” de Antonine Petit-Breuihl y Benjamín Tiznado

“Gabinete Yungay” de Sebastián Soto Alamos

“Cuando los gatos salen” de Jaro Muñoz Vidal, Toty Castro y Camila Contador

“Inche” de Carlos Alberto Rojas

“Ciudad Naranja” de Pablo Schroder

“ANJ” de Javiera Consuelo

“Un imaginario porteño” de Vannia Castro

“Relatos del parque” de Isabel Aguilera”

Recorridos y accesibilidad

Los días 25 y 26 de octubre se realizarán visitas guiadas gratuitas en cuatro recorridos simultáneos que partirán desde los metros Cumming y Quinta Normal, a las 15:00 y 17:00 horas, incluyendo uno con intérprete de lengua de señas, reafirmando el compromiso del evento con la accesibilidad y la inclusión.