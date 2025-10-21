Club de lectura en Valparaíso

Ex Bar Inglés, Cochrane 861, Valparaíso.

Miércoles 29 de octubre, 26 de noviembre y 17 de diciembre – 17:30 a 19:00 horas.

Valor: $18.000 mensual.

Las inscripciones están abiertas a través del correo valpo@queleochile.cl o por mensaje directo en Instagram @queleovalpo. Los cupos son limitados.

La librería Qué Leo Valparaíso abre un nuevo espacio de encuentro en torno a la lectura: un Club de Lectura mensual que invita a leer, conversar y compartir miradas a partir de libros seleccionados del catálogo de la librería.

La actividad será guiada por Alejandra Delgado, periodista, editora y crítica cultural, quien conducirá las sesiones en el nuevo espacio de la librería.

El club busca reunir a personas lectoras que deseen compartir sus lecturas, abrir preguntas y reflexionar colectivamente sobre los textos.

“Muchas veces acumulamos libros sin leer o los terminamos sin poder comentarlos con nadie. Este club nace precisamente para eso: leer en comunidad y dejar que la conversación amplíe la experiencia de cada libro”, señala Delgado.

Programación:

29 de octubre: En el nombre del padre, de Vanessa Springora — La autora francesa indaga en los silencios y contradicciones de su historia familiar a partir de archivos, documentos y recuerdos, entrelazando memoria personal e investigación histórica en torno a la herencia, la identidad y la responsabilidad.

27 de noviembre: La clase de griego, de Han Kang — Dos personajes se encuentran en clases de griego antiguo: una mujer que ha perdido la voz y un profesor que comienza a quedarse ciego. En ese cruce se abre una reflexión sobre el lenguaje, la pérdida y la posibilidad de conexión humana.

17 de diciembre: La carretera, de Cormac McCarthy — En un paisaje post-apocalíptico, un padre y su hijo avanzan hacia el sur enfrentando hambre, frío y violencia. Una novela austera y conmovedora sobre la paternidad, la supervivencia y la persistencia del amor en medio del desastre.