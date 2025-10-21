Festival Internacional de Cine de La Serena

Región de Coquimbo.



22 al 25 de octubre .

Más información AQUÍ.

La Región de Coquimbo vivirá desde este miércoles una nueva edición del Festival Internacional de Cine de La Serena (FECILS 2025), un evento gratuito que celebra once años de encuentro entre la comunidad y el mejor cine chileno e internacional.

Con funciones, talleres, conversatorios y actividades para todo público, el festival se desplegará en distintos espacios de la ciudad, teniendo como sedes el Aula Magna de la Universidad de La Serena, Museo Arqueológico y Espacio Latente.

Financiado por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Fondo de Asignación Directa del Gobierno Regional de Coquimbo, el FECILS continúa fortaleciendo su compromiso con la descentralización cultural, ofreciendo una programación diversa, inclusiva y de acceso gratuito.

Invitados e invitadas FECILS 2025

Esta edición contará con la participación de destacadas figuras del mundo audiovisual nacional.

Entre ellas figuran Sebastián Lelio, Carmen Gloria Bresky, Malucha Pinto, Paulina García, Matías Catalán, Carmen Zabala, María Carmen Arrigorriaga, Maximiliano Salgado, Daniela Ramírez, Luisa Maraboli, Alberto Gesswein, Boris Quercia y Nicolás Contreras.

A ellos se suman reconocidos creadores y profesionales de la industria como Pepa San Martín, Roberto Matus, Vinko Tomicic, Waldo Salgado, Polin Garsubi, Teresa Arredondo, Patricia Bustos, Fernando Venegas, María Isabel Donoso y Cristian Mascaro, quienes participarán en conversatorios, clases magistrales y paneles abiertos al público.

Películas centrales y programación

La programación principal incluye cuatro películas centrales que se proyectarán cada noche en el Aula Magna:

Miércoles 22 de octubre: La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, ganadora del Grand Prix Un Certain Regard (Cannes 2025).

Jueves 23 de octubre: La ola, del oscarizado director Sebastián Lelio (Una mujer fantástica).

Viernes 24 de octubre: Horizonte, del colombiano César Augusto Acevedo, aclamada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.

Sábado 25 de octubre: Me rompiste el corazón, de Jorge Yacoman, que cerrará las exhibiciones centrales del certamen.

Además, el festival desarrollará su competencia oficial en cuatro categorías: Largometraje Internacional, Largometraje Nacional, Documental Regional y Cortometraje de Ficción Regional, junto a una programación infantil (“Pequeña Butaca”), talleres formativos y funciones especiales en distintas comunas de la región.

Entrada gratuita y retiro de tickets

Todas las actividades del festival son gratuitas.

Las funciones de competencia y actividades formativas no requieren inscripción.

Las funciones centrales y algunas exhibiciones especiales contarán con tickets gratuitos, disponibles tanto en formato físico como online.

Puntos de retiro físico:

Sala Latente (Mauricio Bitrán 864, La Serena)

Museo Arqueológico de La Serena (Esquina Cordovez, Cienfuegos, La Serena)

Universidad de La Serena, sede Ignacio Domeyko (Benavente 980, La Serena)

E-tickets disponibles en:

https://www.passline.com/productora/espacio-latente