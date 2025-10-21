Obra “Horror Vacui” en Pedro Aguirre Cerda

Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Cáceres (PAC), Paseo Grohnert 5510, Pedro Aguirre Cerda.



Viernes 24 de octubre – 19:00 horas .

Inscripción AQUÍ.

Teatro Feral cuenta con nuevas funciones de su obra debut “Horror Vacui”, montaje que pone en escena la crisis de salud mental en Chile desde una propuesta posdramática, multidisciplinaria y profundamente sensorial.

Bajo la dirección de Claudio Quilodrán, “Horror Vacui” explora las fracturas emocionales de una sociedad sobrecargada, utilizando herramientas como el sonido inmersivo, proyecciones audiovisuales y un lenguaje corporal extremo para generar una experiencia teatral intensa y envolvente.

“Nuestro objetivo no es contar una historia, sino lograr que el público experimente nuestras perspectivas respecto al peso del vacío que muchas personas experimentan hoy por hoy”, señala su director.