Obra “Balneario” en Espacio La Vitrina

Espacio La Vitrina, Marín 0349, Providencia.



24, 25 y 26 de octubre – 20:00 horas .

Entradas AQUÍ.

La playa de Marbella -ubicada en la comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso-, es el epicentro de la nueva creación del Colectivo de arte La Vitrina, Plataforma Bastarda y la dirección de la artista Tania Rojas, quienes vienen realizando una labor conjunta de investigación en torno a la memoria, el paisaje y el cuerpo, durante los últimos años.

Esta vez, el lugar elegido es un balneario -de ahí el nombre de la obra-; un territorio de hitos naturales e históricos poco conocidos: ahí conviven la vegetación costera, las ruinas de un centro de veraneo para trabajadores y pobladores impulsado por el gobierno de la Unidad Popular y un sombrío devenir, ya que ese lugar se convirtió en un centro de detención y tortura durante la dictadura cívico-militar en Chile.

Durante siete meses, un grupo de artistas de la danza, del arte sonoro y visual, realizaron una investigación en torno a la pregunta de cómo el paisaje se puede convertir en testigo, aliado o vestigio de la historia. “Cuando observo la belleza de la Patagonia, pienso en el genocidio selknam. El paisaje nunca está vacío: guarda huellas. Así llegamos a Marbella, en la costa de San Antonio, donde funcionó el primer balneario popular de las 40 medidas de Salvador Allende y que tras el golpe se convirtió en la primera escuela de tortura de la DINA. Esa tensión histórica es el núcleo de la obra”, explica Tania Rojas, directora de “Balneario”.

Es así como la investigación dio paso a la obra del mismo nombre, que se estrenó el 17 de octubre en Espacio La Vitrina, en la comuna de Providencia. Además, tendrá funciones los días 24, 25 y 26 de octubre, en el mismo centro.

“Esta propuesta explora el territorio y es por ello que activistas de la Agrupación de DD.HH. del Litoral Central y de la Fundación por la Memoria San Antonio han sido parte de este proceso de investigación”, agrega la directora.

“Balneario” es la tercera parte de una trilogía que comenzó con la obra “Tinnitus” en 2023, continuó con “Maneras de (Re) existir”, en 2024, y ahora se instala en un cruce entre naturaleza, historia y cuerpo.

El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Fundación Memoria San Antonio; Agrupación de DDHH del Litoral Central; y la colaboración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. También forma parte del Foro de las Artes, de la Universidad de Chile.

Ficha artística

Balneario

Idea y concepto: Plataforma Bastarda – Colectivo Danza La Vitrina.

Dirección: Tania Rojas Benvenuto.

Intérpretes: Kamille Gutiérrez, Javiera Sanhueza, Camilo Pinto, Francisca Gazitúa, Dian C Guevara.

Proceso creativo y residencias: Exequiel Gómez, Magnus Rasmussen.

Producción general: Murielle Rojas Olguín.

Diseño de iluminación: Andrea Gómez – Miel Monsálvez.

Operación lumínica: Miel Monsálvez.

Diseño sonoro: Antonia Valladares.

Diseñador escénico: César Valencia.

Realización de vestuario: Jéssica Galvez.

Registro audiovisual: Jorge Panchana y Ale Gómez.

Comunicaciones: Carla Alonso.

Diseño gráfico: César Valencia.

Digitalización gráfica: Francisco Candelori.

Asesorías: Pablo Cabrera, Maureen Murúa.

Registro fotográfico: Paulina Durán.

Comunidades en terreno: Agrupación de DD.HH. Litoral Central y Fundación por la Memoria San Antonio.