Semana de las Ciencias Tenebrosas

Museo Interactivo Mirador, Punta Arenas 6711, La Granja.



Viernes 24 de octubre al domingo 2 de noviembre.

Entradas AQUÍ.

Entre el viernes 24 de octubre y el domingo 2 de noviembre el Museo Interactivo Mirador realizará la segunda edición de la Semana de las Ciencias Tenebrosas, como una forma de sumarse a la celebración de Halloween con actividades especiales que buscan fomentar la curiosidad por aquellas temáticas ocultas y terroríficas del arte y la ciencia.

Entre las actividades está Pócimas tenebrosas, que se llevará a cabo en el Paseo de la Ciencia del museo, una actividad que mezcla la química con aquellos misterios que dan origen a las reacciones de cambio de color, de forma que incluso generan explosiones.

En el Auditorio se ofrecerá Theremín: música del terror, donde el protagonista será este instrumento que para hacerlo sonar no es necesario tocarlo y que cambió la historia de la música, en una puesta en escena en que se mostrarán los sonidos que son parte de muchos cortos cinematográficos de terror.

Otro taller es Relatos de ciencia oscura, en el Laboratorio de Educación, donde verán que la ciencia no está lejos de tener historias espeluznantes. Esta actividad invita a conocer el lado oscuro de la ciencia mediante la narración de historias basadas en hechos reales, acompañadas de un dispositivo de proyección, personajes de marionetas y misteriosas voces.

También podrán conocer las estaciones Hongos mortales, donde se contará que algunos ejemplares del reino fungi pueden producir enfermedades, y que no por nada han recibido nombres espeluznantes; y Metales radioactivos, para indagar en aquellas rocas que han marcado la historia gracias a su aporte al desarrollo en el arte y la ciencia, pero que a su vez han sido la causa de enfermedades devastadoras para grandes artistas y científicos.

Y en el Museo Interactivo de la Astronomía se instalará el taller Planetas espeluznantes, en que podrán comprender mediante la creación de seres extraterrestres, cómo las condiciones de distintos planetas afectan la posibilidad de vida. De esta forma, mediante el diseño de un ser capaz de sobrevivir en un entorno extremo, quizás tenebroso, utilizando herramientas análogas y digitales de inteligencia artificial, descubrirán las posibilidades de vida en otros planetas.

Estas actividades buscan sumarse a las celebraciones masivas de Halloween, que han sido adoptadas por nuestro país, junto con las distintas comunidades, con la intensión de sintonizar con aquellas temáticas de interés de los públicos que lo visitan, en un entorno donde es posible compartir de manera segura y tranquila.

Además, integrantes del equipo de mediación estarán caracterizados durante el viernes 31 de octubre y entregarán dulces a quienes lleguen disfrazados durante esa jornada.

El mim y el Museo Interactivo de la Astronomía funcionan los martes de 9:30 a 13:30 horas, los miércoles a viernes de 9:30 a 17:30 horas y los sábados, domingos y festivos de 10:00 a 18:00 horas. Los feriados viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, abrirá con normalidad.