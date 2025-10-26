Orquesta Usach gratis en La Granja

Espacio Matta de La Granja, Av. Santa Rosa 9014, Metro La Granja.



Martes 28 de octubre – 19:30 horas .

Las entradas gratuitas se pueden descargar en el sitio web del centro cultural o se pueden retirar en el lugar entre las 9:00 y 20:00 horas.

Cinco vistazos al Chile de comienzos del siglo XX. Desde los festejos del centenario patrio en el antiguo Parque Cousiño, hasta los multitudinarios combates del “Tani” Loayza y Luis Vicentini en los Campos de Sports de Ñuñoa, pasando por capítulos de la vida social y política del país: la vida en el mineral El Teniente, la asunción presidencial de Arturo Alessandri Palma y los funerales del líder obrero Luis Emilio Recabarren. Registrados por el cine silente de la época, esos episodios se podrán evocar ahora con una música especialmente creada para la ocasión.

Por encargo de la Orquesta Usach, el compositor chileno Jorge Pacheco (1982) escribió una banda sonora original para cinco cortometrajes documentales resguardados y seleccionados por la Cineteca Nacional de Chile, que será estrenada bajo el título Vistas recobradas, con el propio autor en la dirección.

Cada cortometraje es distinto, pero es muy impresionante tener imágenes tan antiguas y ver cómo las personas se desenvolvían en esos tiempos. Son como nosotros, pero a la vez son tan lejanos, que hay todo un universo cultural”, comenta Pacheco, quien trabajó sobre cinco títulos específicos: El mineral El Teniente (1919), producida por la Braden Copper Company; Festejos en el Parque Cousiño (1910), de autoría anónima; los funerales de Luis Emilio Recabarren (1924), capturados por Carlos Pellegrín; La transmisión del mando(1921), la primera película animada hecha en Chile, de Alfredo Serey y Nicolás Martínez: y un registro del legendario combate entre los boxeadores Tani Loaiza y Luis Vicentini (1931).

Pacheco se formó en la Universidad de Chile, se perfeccionó en el Conservatorio Superior de París y actualmente es académico de la Universidad de Los Lagos, donde dirige la Camerata ULagos. Esta será su segunda colaboración con el elenco, que en 2023 estrenó su Concierto para viola, bajo la dirección de Rodolfo Saglimbeni. “Estoy muy agradecido de trabajar con una orquesta tan destacada como la Usach. Estoy instalado en Puerto Montt y me enorgullece venir a la capital para hacer mi música”, señala.

Blues para Debussy

En la primera parte del programa, la Orquesta Usach musicalizará el cortometraje Estudio cinematográfico sobre un arabesco (1929), de Germaine Dulac (1882-1942), quien es considerada como una de las figuras esenciales del cine de vanguardia europeo de comienzos del siglo XX.

La pieza, que experimenta con la luz e imágenes de árboles, agua, telarañas y partes del cuerpo humano, será musicalizada en vivo con Blues para Aquiles, obra de Francisco Núñez que ganó el III Concurso de Composición Musical para Cortometraje Patrimonial del Festival de Cine de Valdivia (2023), bajo la interpretación de la Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV).

“Yo pienso que Germaine Dulac trabajó sobre una grabación primigenia de alguno de los dos arabescos de Claude Debussy, porque el cortometraje tiene una duración parecida a esas piezas. Por eso se llama Blues para Aquiles, porque ese era el segundo nombre de Debussy. Entonces es como una vuelta hacia atrás, con una pieza dedicada a la figura de Debussy”, explica Núñez, quien también asumirá la dirección de su obra y de dos piezas que abren el programa: el Arabesco Nº 1 y el famoso Claro de Luna, del mismo autor francés.

Formado en la Universidad de Chile y el Conservatorio del Liceu de Barcelona, Núñez ha dirigido a numerosas orquestas en Chile, Argentina y Perú, además de componer para obras de teatro y crear cientos de arreglos para diferentes ensambles. Su trayectoria también ha tenido un foco popular, trabajando con agrupaciones y solistas como Congreso y Horacio Salinas. “La Usach es una orquesta que conozco hace tiempo y en buena hora realiza esta actividad. Es entretenido, porque probablemente el lugar más masivo para una obra es cuando aparece como soundtrack de una película. Lo bonito, en este caso, es que son películas silentes, casi sin trama, entonces la música es la que sostiene todo”, concluye.

Programa

Claude Debussy (1862-1918)

Dos arabescos, L. 74

Arabesco Nº 1

Suite bergamasque

III. Claro de luna

Francisco Núñez (1980)

Blues para Aquiles

Música para el cortometraje Estudio cinematográfico sobre un arabesco (1929), de Germaine Dulac

Jorge Pacheco (1982)

Vistas recobradas

Música para cinco documentales chilenos de principios del siglo XX

Estreno absoluto

I. El mineral El Teniente (1919)

II. Festejos en el Parque Cousiño (1910)

III. Los funerales de Recabarren (1924)

IV. La transmisión del mando (1921)

V. Tani Loaiza y Luis Vicentini (1931)

Orquesta Usach

Directores invitados: Francisco Núñez / Jorge Pacheco