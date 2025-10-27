Exposición fotográfica “Vestigios” en Antofagasta

Mattaprat, Arturo Prat #712, cuarto piso, Antofagasta.



Lunes a viernes – 11:00 a 17:00 horas.

Hasta el 7 de noviembre .

El paso del tiempo, la historia del territorio y la memoria contenida en los objetos olvidados son los ejes que articulan “Vestigios”, exposición fotográfica del artista José Cárdenas Lorca, que mediante una serie de imágenes capturadas en diversos puntos de la región, invita a contemplar los restos del pasado como una forma de diálogo entre lo visible, lo efímero y lo íntimo del paisaje nortino.

La muestra forma parte de la programación de Foto Antofagasta 2025, una iniciativa impulsada por Balmaceda Arte Joven, que cuenta con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart, convocatoria 2025, región de Antofagasta.

La región de Antofagasta ha sido moldeada por sucesivos ciclos de extracción industrial, cuyas huellas aún persisten en su geografía y su memoria colectiva. “Vestigios” pone en escena esa permanencia a través de fotografías que recorren ruinas industriales, objetos personales abandonados y paisajes marcados por la ausencia, proponiendo una reflexión visual sobre la historia y la fragilidad del tiempo.

“Vestigios es una muestra que resalta y pone en valor aquello que consideramos deshecho, roto o inservible. A través de la fotografía busco encontrar lo bello en estos objetos y paisajes, donde veo memoria e historias sin contar”, comenta el artista José Cárdenas Lorca.

El montaje fotográfico invita a la reflexión, donde los asistentes puede detenerse a observar una imagen que no entrega su mensaje inmediatamente a través de la belleza o narrativa, lo que permite que cada espectador se reencuentre con sus propias memorias en estas imágenes indefinidas.

“Desde Balmaceda Arte Joven buscamos constantemente relevar el talento de las y los jóvenes creadores del norte, generando espacios donde puedan compartir sus miradas sobre el territorio que habitan. En el caso de Vestigios, la obra de José Cárdenas nos invita a meditar sobre la memoria y las transformaciones del paisaje, proponiendo una lectura sensible y crítica de nuestra relación con la historia y el entorno”, señaló Jorge Wittwer, director regional de Balmaceda Arte Joven Antofagasta.