Lanzamiento del libro “Neoliberalismo a la chilena”

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501, Metro Quinta Normal.



Martes 18 de noviembre – 19:00 horas.

En este libro, los doctores en Economía Andrés Solimano y Gabriela Zapata, revisan con datos y perspectiva histórica el modelo económico aplicado en Chile desde hace medio siglo, hoy tan arraigado en la cultura nacional que suele escapar al juicio crítico.

Se trata de la versión en español, actualizada y adaptada para público amplio, de un ensayo académico publicado por los autores en la Universidad de Cambridge en 2024.

El libro reconstruye medio siglo de transformaciones radicales en el país, desde el laboratorio económico de la dictadura hasta su continuidad, con matices, durante la democracia.

Los autores hacen un riguroso recorrido por los procesos de privatización, desregulaciones, inflación y empleo, educación, salud, vivienda y pensiones, entre otros.

El análisis advierte con datos dónde el modelo mostró logros y dónde entró en fatiga, y sugiere que el próximo ciclo de desarrollo en Chile tendrá que equilibrar crecimiento, cohesión social y cuidado ambiental.