Documental “Güzkolniegeyiñ” en Temuco

Auditorio H2, Campus San Francisco, UCT, Manuel Montt 056, Temuco.



Viernes 7 de noviembre – 17:00 horas.

Este trabajo audiovisual los conflictos con comunidades mapuches producto de la expansión urbana de la comuna de Temuco.

El evento contará con la presencia del artista mapuche Nech, quien presentará la canción del documental, una mesa de conversación con algunos de los actores de este trabajo, en la cual se compartirán experiencias y finalizará con un mizawün.