Festival Nacional de Música para la Infancia

Santiago, Rancagua y Valparaíso



8 de noviembre al 6 de diciembre.

Se acerca una nueva edición del FestiCRIN, el Festival Nacional de Música para la Infancia, que se realizará en cinco sedes en las regiones de Santiago, Rancagua y Valparaíso, con una programación familiar, gratuita e inclusiva.

Con la participación de 22 bandas, el festival presentará una atractiva programación de conciertos, talleres y actividades que buscan acercar lo mejor de la música infantil a niñas, niños y sus familias, en jornadas diseñadas para disfrutar, aprender y compartir en comunidad.

El sábado 8 de noviembre, a las 16:00 horas, comenzará FestiCRIN 2025 en el Parque Mirador Viejo de Independencia, con la presentación en vivo de las agrupaciones infantiles Acuarela, Go, go Gallo Pipe, Babadú, Un Recreo Fantástico e Hilda Cristy. La jornada incluirá conciertos, espacios de juego, talleres y actividades gratuitas para todas las edades.

La Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile, CRIN Chile, es la entidad encargada de la organización y producción del festival.

Programación:

Independencia

Sábado 8 de noviembre.

16:00 a 19:00 horas.

Parque Mirador Viejo, Padre Faustino Gazziero 2315 Independencia.

Go, go Gallo Pipe, Acuarela, Babadú, Un Recreo Fantástico, Hilda Cristy.

Rancagua

Sábado 15 de noviembre.

15:30 a 19:00 horas.

Casa de la Cultura, Rancagua, O’Higgins.

Los Frutantes, Panchi & Pato, Banda Sopita, Flor de Nai, Epewtufe.

Santiago

Sábado 22 de noviembre.

16:00 a 19:00 horas.

GAM (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago, Región Metropolitana).

Los Patapelá, Banda Porota, Los Pentagrama.

Cerro Navia

Sábado 29 de noviembre.

15:30 a 19:00 horas.

Parque Mapocho Río, tramo 4 acceso 15, Cerro Navia.

Lechuga Mecánica, Electrorobot, Alcachofas Rebeldes, Mapocho Orquesta.

Viña del Mar

Sábado 6 de diciembre.

14:30 a 18:00 horas.

Artequin (Alcalde Prieto Nieto Nº500. Parque Quinta Vergara, sector Potrerillos, Viña del Mar).

Diana Reds, Biodivertidos, Guaypes Club, Musicanciones, La Cantárida.