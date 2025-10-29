Pianista Jean Paul Harb & Friends en Puerto Varas
- Hotel Wyndham Pettra, Imperial 561, Puerto Varas.
- Miércoles 5 de noviembre – 19:30 horas.
- Entradas AQUÍ.
El Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur (COMBAS) y el Hotel Wyndham Pettra Puerto Varas presentan “Volver… Un viaje por el tango desde Gardel a Piazzolla”, un espectáculo escénico-musical que invita al público a recorrer las distintas etapas del tango como memoria, reencuentro y eternidad.
Bajo la dirección artística del pianista Jean Paul Harb, el programa reúne a destacados intérpretes de Chile y Argentina en una puesta íntima y elegante, donde la emoción y la poesía se entrelazan con el virtuosismo instrumental.
La obra se organiza en tres actos:
Acto I – Sombras del Tiempo: (Oblivion, Naranjo en Flor, El Último Café, Desencuentro).
Acto II – Infancia y Regreso:(Chiquilín de Bachín, Volver, El día que me quieras).
Acto III – La Vida que Sigue:(Adiós Nonino, Las Estaciones Porteñas, Por una Cabeza, Libertango).
Con una duración aproximada de 70 minutos, el concierto presenta arreglos originales para cuerdas, guitarras, acordeón, voz y piano, exaltando la profundidad y el dramatismo del tango rioplatense.
Elenco
Jean Paul Harb – Piano y dirección artística
Juan Manuel Melgarejo (ARG) – Voz
Juan Fulgueiras (ARG) – Guitarra
Liova Luco (ARG) – Guitarra
(Músicos argentinos, especialistas en tango)
Esteban Sepúlveda – Violín
Felipe Inostroza – Violonchelo
Angélico Cortés – Contrabajo
Daniel Trujillo – Percusión
