Pianista Jean Paul Harb & Friends en Puerto Varas

Hotel Wyndham Pettra, Imperial 561, Puerto Varas.



Miércoles 5 de noviembre – 19:30 horas.

Entradas AQUÍ.

El Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur (COMBAS) y el Hotel Wyndham Pettra Puerto Varas presentan “Volver… Un viaje por el tango desde Gardel a Piazzolla”, un espectáculo escénico-musical que invita al público a recorrer las distintas etapas del tango como memoria, reencuentro y eternidad.

Bajo la dirección artística del pianista Jean Paul Harb, el programa reúne a destacados intérpretes de Chile y Argentina en una puesta íntima y elegante, donde la emoción y la poesía se entrelazan con el virtuosismo instrumental.

La obra se organiza en tres actos:

Acto I – Sombras del Tiempo: (Oblivion, Naranjo en Flor, El Último Café, Desencuentro).

Acto II – Infancia y Regreso:(Chiquilín de Bachín, Volver, El día que me quieras).

Acto III – La Vida que Sigue:(Adiós Nonino, Las Estaciones Porteñas, Por una Cabeza, Libertango).

Con una duración aproximada de 70 minutos, el concierto presenta arreglos originales para cuerdas, guitarras, acordeón, voz y piano, exaltando la profundidad y el dramatismo del tango rioplatense.

Elenco

Jean Paul Harb – Piano y dirección artística

Juan Manuel Melgarejo (ARG) – Voz

Juan Fulgueiras (ARG) – Guitarra

Liova Luco (ARG) – Guitarra

(Músicos argentinos, especialistas en tango)

Esteban Sepúlveda – Violín

Felipe Inostroza – Violonchelo

Angélico Cortés – Contrabajo

Daniel Trujillo – Percusión