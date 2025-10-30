Feria Secretos de La Araucanía en Centro Cultural La Moneda

Centro Cultural La Moneda, Plaza de la Ciudadanía, Metro La Moneda.



6 al 9 de noviembre.

Treinta artesanas y artesanos de la región de La Araucanía viajarán al corazón de Santiago para revelar los secretos de sus oficios y mostrar cómo transforman la tierra, la madera, el metal, la fibra y otros materiales en obras únicas. Desde la alfarería, la cestería y la textilería, hasta la orfebrería y los trabajos en piedra, madera y cuernos, cada pieza guarda un fragmento de la historia y la cultura del sur, invitando a los visitantes a descubrir la riqueza artesanal y los saberes que han pasado de generación en generación.

Durante cuatro días, el público podrá acercarse a quienes preservan estos oficios tradicionales y contemporáneos, vivir la experiencia de los talleres, las demostraciones de técnicas, la música en vivo, las presentaciones de libros, los conversatorios y los microdocumentales, y adquirir piezas únicas que conservan la esencia y el paisaje de La Araucanía. Cada obra se convierte en un vínculo directo con el territorio, llevando consigo historias, memoria y creatividad.

La selección de los 30 exponentes representa la diversidad de la región, con artesanas y artesanos provenientes de comunas como Temuco, Villarrica, Nueva Imperial, Lonquimay, Curacautín y Padre Las Casas. Los oficios incluyen alfarería, cestería, textilería, orfebrería y trabajos en madera, piedra y cuernos, mostrando la amplitud de saberes que caracterizan a la creación artesanal de la Araucanía.

Sobre esta nueva edición, Leslye Palacios, coordinadora del Programa de Artesanía de la Universidad Católica de Temuco, destaca que “esta feria representa una oportunidad para que las y los artesanos de La Araucanía puedan proyectar su trabajo y dar a conocer los procesos creativos que hay detrás de cada pieza. Quienes visiten la feria no solo encontrarán obras únicas, sino también la posibilidad de comprender y valorar la profundidad cultural que contienen; cada adquisición se convierte en un gesto que ayuda a preservar y dar continuidad a esos saberes”.

El orfebre de Victoria, Oscar Kroll, comenta que participar en el encuentro ha sido una experiencia significativa.

“Para mí, participar en Secretos de La Araucanía ha sido de los hitos más importantes en cuanto a encuentros de artesanos. Nos encontramos con toda la diversidad de creadores que hay en la región, muchos de los cuales no nos conocemos y trabajamos en condiciones bastante sacrificadas. Esta feria me ha permitido conocer a otros artesanos, ver la diversidad de oficios que existen, y ha sido además una plataforma muy importante en la difusión y en lo comercial”.

Desde Curacautín, la también orfebre Charlotte Monne comparte una visión similar sobre el valor del espacio.

“Secretos de La Araucanía para mí ha sido muy valioso en diferentes ámbitos. Por un lado, las ventas, pero también el lugar es tremendamente histórico y hermoso; le da importancia a estos saberes y conocimientos. La primera vez que fui seleccionada fue un salto tremendo, porque sentí que iba más allá de una feria: es una exposición de nuestras piezas a un nivel artístico. Además, nos permite darnos a conocer quienes realmente vivimos para esto. Creo que es una de las ferias más relevantes en las que he participado”.

De esta manera, la 6ª Feria Secretos de La Araucanía reafirma su rol como plataforma de difusión y proyección de la artesanía regional, conectando a los cultores con públicos de todo el país y ofreciendo un espacio donde los secretos de cada oficio se comparten, se descubren y se viven. Cada pieza, gesto y técnica son fragmentos de territorio que los visitantes pueden llevar consigo, transformando la experiencia en un vínculo directo con la cultura del sur.

Organizan: Programa de Artesanía UC Temuco y Centro Cultural La Moneda

Financia: Fondart Regional 2025 – Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio