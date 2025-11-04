Segundo Planeta Cómic Fest
- Palacio Schacht, Av. Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia, Providencia.
- Sábado 8 de noviembre – 11:00 horas a 16:00 horas.
- Entrada liberada.
El Segundo Planeta Cómic Fest contará con Paulina Palacios, Pedro Peirano, Daniela Thiers y Félix Vega, con presentaciones, ilustración en vivo, talleres, firmas de libros y más.
El festival organizado por Grupo Planeta y la Fundación Cultural de Providencia.
“Estamos seguros de que repetiremos el éxito del año pasado con las novedades que traerá Editorial Planeta junto a los imperdibles descuentos en libros para nuestros vecinos en este atractivo panorama familiar”, sostiene el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González.
