Segundo Planeta Cómic Fest

Palacio Schacht, Av. Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia, Providencia.



Sábado 8 de noviembre – 11:00 horas a 16:00 horas.

Entrada liberada.

El Segundo Planeta Cómic Fest contará con Paulina Palacios, Pedro Peirano, Daniela Thiers y Félix Vega, con presentaciones, ilustración en vivo, talleres, firmas de libros y más.

El festival organizado por Grupo Planeta y la Fundación Cultural de Providencia.

“Estamos seguros de que repetiremos el éxito del año pasado con las novedades que traerá Editorial Planeta junto a los imperdibles descuentos en libros para nuestros vecinos en este atractivo panorama familiar”, sostiene el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González.