Lanzamiento del libro “¿Nos comemos el futuro? Gastropolíticas de una Once Huacha”

DUOC UC, Av. Brasil 2021, Valparaíso.



Sábado 8 de noviembre – 18:30 horas.

Inscripciones AQUÍ.

En la presentación del libro ¿Nos comemos el futuro? Gastropolíticas de una Once Huacha (Editorial UV – Colección Puerto de Ideas, 2025), los autores Sonia Montecino y Cristian Foerster dialogarán con tres destacadas intelectuales y artistas chilenas: Manuela Infante, Constanza Michelson y Valeria Campos.

La conversación será guiada por la directora de la editorial UV, Jovana Skarmeta. Esta instancia busca poner en relieve, de manera amena, las ideas desarrolladas en el libro, destacando su impacto, alcance y los desafíos que plantea respecto al futuro de la alimentación en un planeta marcado por las crisis ecológicas.

Reseña editorial

La once es, sin duda, una de las prácticas alimentarias que distingue a Chile de otras comunidades nacionales. Un momento, un espacio, una mesa y unos ingredientes que varían de región en región, pero que siempre hablan de un comensalismo colectivo, familiar o entre amistades, de un «universal» compartido. Sin embargo, la «Once Huacha» propuesta en este ensayo por Sonia Montecino y Cristian Foerster desborda los confines identitarios y, entre lo dulce y lo salado, lo amargo e incluso lo agrio, emerge como un modo de encuentro y de diálogo. Un posible camino —entre la filosofía, la antropología, los mitos y las obras literarias— para reflexionar de manera crítica en torno al alimento y los distintos problemas enmarañados a su producción, distribución y consumo, vislumbrando modos de transformar desde el presente las complejas tensiones que se avizoran en el futuro.

Los autores

Sonia Montecino

Antropóloga, profesora titular del Departamento de Antropología, coordinadora de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2013). Ha investigado sobre las identidades culturales, de género y etnicidades, y materias como los relatos míticos y las cocinas. Ha publicado artículos y libros que han obtenido diversos reconocimientos, algunos de ellos son La olla deleitosa. Cocinas mestizas de Chile (2004), Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno (1991), Mujeres chilenas. Fragmentos de una historia (2008), El pelo de Chile. Ensayos y otros textos huachos (2021).

Cristian Foerster

Poeta, ensayista, investigador y docente. Doctor en Literatura (PUC). Magíster en Arte mención Teoría e Historia del Arte (UChile) y licenciado en Letras Hispánicas (PUC). Ha publicado los libros de poesía Ruido blanco (2013, ganador del primer lugar de los Juegos Florales Gabriela Mistral) y Balada (2019), además de haber ganado el segundo lugar de Santiago en 100 palabras el año 2017 con su cuento Alunizaje. Además de dedicarse a la investigación sobre los temas del caminar, la ecología, la basura y el arte contemporáneo, se ha abocado laboralmente al desarrollo de talleres de escritura creativa en el que destaca Al pulso de la letra, realizado junto a Lucas Costa por más de siete años.