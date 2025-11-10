Santiago Ecofest en Quinta Normal

Parque Quinta Normal, Metro Quinta Normal.

Sábado 22 de noviembre – 10:00 a 20:00 horas.

Gratis previa inscripción AQUÍ.

Impulsado por el Gobierno de Santiago y coorganizado junto a la Agencia de Sostenibilidad IUS Latam, el festival celebra el compromiso de más de 100 comunidades de Ecobarrios que, durante este año, han emprendido un camino de aprendizaje y acción climática para enfrentar los desafíos del cambio climático desde sus propios territorios.

Así, el evento se convertirá en el principal punto de encuentro de la cultura ambiental y la vida sostenible con la realización de Santiago Ecofest 2025, un evento gratuito y abierto a todo público que marcará un hito para la red de organizaciones ciudadanas ambientales del país.

Un encuentro que une arte, comunidad y sostenibilidad

Santiago Ecofest 2025 será una jornada de conexión, aprendizaje y celebración. Entre árboles y jardines, el público podrá disfrutar de talleres participativos, experiencias teatrales, stands de emprendimientos sustentables y una programación musical imperdible, con presentaciones de Nicole, Paz Quintana y la energía contagiosa de Newen Afrobeat.

“Queremos invitar a toda la ciudadanía a ser parte del Santiago Ecofest 2025, una jornada única de conexión, aprendizaje y celebración. Santiago Ecofest 2025 no es solo un evento: es una invitación a imaginar y construir juntos un futuro más verde, más justo y más humano”, señaló Claudio Orrego, Gobernador de la Región Metropolitana.

El encuentro contará además con la participación de la Embajada de Suecia, INACAP, organizaciones de la sociedad civil, compañías de teatro, emprendedores sustentables, instituciones educativas y miles de ciudadanos comprometidos con construir una cultura regenerativa basada en la colaboración, la creatividad y el amor por la naturaleza.

Más que un festival: un movimiento

Santiago Ecofest 2025 no es solo una celebración, sino la expresión de un movimiento creciente de transformación social y ambiental. Desde los ecobarrios hasta las empresas e instituciones comprometidas con la sostenibilidad, esta iniciativa refleja el espíritu de una nueva ciudadanía que actúa, aprende y se inspira en la comunidad.

“Queremos que Santiago Ecofest sea una experiencia viva, donde las personas conecten y se inspiren con quienes están sembrando esta transición desde los barrios. La naturaleza no es un escenario: es nuestra maestra y aliada”, destacó Pedro Mancilla, director de IUS Latam.

Santiago Ecofest 2025 es gratuito y familiar. Espera recibir a miles de visitantes en los jardines del Parque Quinta Normal, que se transformarán en un gran espacio de diálogo, música, arte y acción ambiental.