Poemas musicalizados de Gabriela Mistral en Palacio Pereira CULTURA Crédito: Cedida

Por: El Mostrador Cultura

  • Auditorio, Palacio Pereira, Huérfanos 1515, Santiago.
  • Viernes 14 de noviembre – 18:30 horas.
  • Gratuito y sin inscripción.

El Centro Cultural Palacio Pereira invita a “Retratos–Portretten”, concierto interpretado por Jacqueline Castro Ravelo, cantautora que ha llevado la voz musicalizada de Gabriela Mistral a escenarios del mundo.

En esta ocasión, la artista presentará su más reciente álbum en una íntima presentación que compartirá emoción, poesía y música viva.

