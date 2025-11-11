Poemas musicalizados de Gabriela Mistral en Palacio Pereira

Auditorio, Palacio Pereira, Huérfanos 1515, Santiago.

Viernes 14 de noviembre – 18:30 horas.

Gratuito y sin inscripción.

El Centro Cultural Palacio Pereira invita a “Retratos–Portretten”, concierto interpretado por Jacqueline Castro Ravelo, cantautora que ha llevado la voz musicalizada de Gabriela Mistral a escenarios del mundo.

En esta ocasión, la artista presentará su más reciente álbum en una íntima presentación que compartirá emoción, poesía y música viva.

