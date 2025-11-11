CULTURA
Poemas musicalizados de Gabriela Mistral en Palacio Pereira
- Auditorio, Palacio Pereira, Huérfanos 1515, Santiago.
- Viernes 14 de noviembre – 18:30 horas.
- Gratuito y sin inscripción.
El Centro Cultural Palacio Pereira invita a “Retratos–Portretten”, concierto interpretado por Jacqueline Castro Ravelo, cantautora que ha llevado la voz musicalizada de Gabriela Mistral a escenarios del mundo.
En esta ocasión, la artista presentará su más reciente álbum en una íntima presentación que compartirá emoción, poesía y música viva.
