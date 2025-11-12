Festival Internacional del Acordeón

Regiones de O’Higgins y Metropolitana.

17 al 23 de noviembre .

Más información AQUÍ.

Entre el 17 y el 23 de noviembre, el Festival Internacional del Acordeón (FIA) celebrará su séptima versión, recorriendo las regiones de O’Higgins y Metropolitana con una programación que incluirá conciertos, talleres, masterclass, workshops y un gran concierto de clausura. Todas las actividades serán abiertas al público.

El evento, organizado por la Fundación Entre Fuelles, visitará Rancagua, San Vicente de Tagua Tagua, Santiago, Ñuñoa, San Bernardo y La Granja, reafirmando su carácter itinerante y descentralizado. Entre las sedes destacan la Universidad de Chile, la Universidad de O’Higgins, el Teatro Municipal de San Vicente de Tagua Tagua, la Biblioteca de Santiago y el Centro Cultural Espacio Matta.

Sobre el crecimiento del festival, Joaquín Muñoz Donoso, director artístico y presidente de la fundación, comenta: “FIA nació como un sueño colectivo y hoy es una realidad que crece cada año. Hemos logrado que el acordeón vuelva a ocupar un lugar central en los escenarios y en la vida cultural del país”.

Programación y artistas invitados

La programación contempla el estreno del documental de la versión 2024, ocho conciertos, un encuentro abierto de acordeonistas, un concierto junto a un quinteto de cuerda y además de una charla sobre la importancia del acordeón en la música docta. “Queremos que el público experimente el acordeón en todas sus formas, desde su raíz popular hasta su poder expresivo dentro de la música académica”, agrega Muñoz.

El festival reunirá a artistas de Italia, Brasil, Serbia, Rusia, Colombia y México, entre ellos Mirco Patarini, presidente de la Confederación Internacional de Acordeonistas, junto a Vladimir Blagojevic y María Fernanda Cruz. También participarán los ganadores del Trofeo Chileno del Acordeón 2025, como Dante Chávez, de solo 10 años, y la banda Taraf de Santiago, que traerá su energía gitana con acordeones y cymbalum.

Muñoz destaca: “La presencia de Patarini marca un hito para Chile. Nos conecta directamente con la escena mundial del acordeón y consolida el trabajo que venimos realizando desde la Fundación Entre Fuelles, que este año pasó a ser parte de la Confederación Internacional del Acordeón”.

Formación y proyección del acordeón

En su séptima versión, FIA pondrá especial énfasis en el ámbito universitario, buscando acercar a nuevas audiencias el virtuosismo y las múltiples posibilidades del instrumento. Desde la fundación señalan que: “FIA siempre ha sido un espacio de encuentro y aprendizaje. Queremos que los jóvenes descubran que el acordeón no pertenece al pasado, sino al futuro de la música”.

Desde su creación en 2019, el festival ha crecido sostenidamente, atrayendo público desde distintas regiones y también del extranjero. Este año cerrará con un gran concierto de clausura, que reunirá a más de 50 acordeonistas en escena.

“Estamos aquí esperándote, ven a ser parte de FIA 2025”, es el lema que acompaña esta nueva edición que une arte, territorio y comunidad.