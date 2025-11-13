Muestra “Utopías Posibles”

Fundación Salvador Allende, República 475, Santiago.

Lunes a viernes – 10:30 a 15:00 horas.

En su espacio expositivo ubicado en República 475, la Fundación Salvador Allende inauguró la muestra Utopías Posibles, una exposición que invita a reflexionar sobre la vigencia de los ideales de la Unidad Popular y su proyección en los desafíos actuales del país.

La muestra, curada por el fotógrafo y gestor cultural Luis Weinstein, reúne documentos, fotografías y material audiovisual que abordan aspectos centrales del proyecto transformador impulsado por la Unidad Popular, como la cultura, la vivienda y la salud. A través de este recorrido, se busca mostrar cómo aquellas políticas públicas aspiraron a construir un Chile más justo, solidario y participativo.

Durante la inauguración, la directora de la Fundación Salvador Allende, Marcela Ahumada, destacó el sentido de esperanza que inspira esta propuesta expositiva:

“No es nuestro objetivo que esta muestra sea un recuerdo nostálgico, sino más bien la demostración de que cuando hay sueños a realizar podemos mirar el presente y el futuro con esperanza. Nuestro llamado es a no bajar los brazos, a no dejarnos caer en el pesimismo; a volver a reencontrarnos para elaborar entre todos un futuro posible y hacer realidad esas utopías que necesitamos con urgencia para salir adelante como sociedad.”

Con esta exposición, la Fundación reafirma su compromiso con la memoria histórica, la reflexión crítica y la difusión del legado de Salvador Allende, invitando a la ciudadanía a mirar el pasado como una fuente de inspiración para construir los futuros posibles que el país necesita.