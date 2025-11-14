Ciclo de cine por el Mes de la Conciencia Negra

Esta iniciativa celebrará la diversidad cultural afrobrasileña a través del cine, destacando la participación de artistas y temáticas raciales.

Durante cuatro días (distribuidos en dos días por semana), se explorarán distintas dimensiones de la identidad negra en Brasil.

Este fraternal acto académico busca celebrar la diversidad cultural afrobrasileña a través del cine durante los días 19, 20, 26 y 27 de noviembre de 2025, destacando la presencia de artistas, la memoria histórica y las distintas dimensiones de la identidad afrobrasileña. El ciclo contempla la exhibición de películas y la realización de conversatorios con académicos, especialistas y representantes culturales.

La muestra de cine consiste de las siguientes películas: Cartola – Música Para os Olhos (2007), Cidade Baixa (2005), Tijolo por Tijolo (2024) y Terror Mandelão (2023).