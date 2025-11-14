Obra “Fueguinas” en el GAM

Es una obra de invocación y memoria que se sumerge en el universo y cosmovisión de las mujeres originarias. La obra convoca la voz de Elisa Avendaño Curaqueo como presencia omnisciente que guía una ceremonia escénica. Desde el umbral entre la vigilia y la ausencia, la puesta en escena restituye memorias, tejiendo cuerpo, sonido y rito como materia viva para convocar a las ausentes. La Luna, como figura protectora y fugitiva, acompaña el tránsito por una historia de saberes, mitos y cuerpos.

Con dirección de Natalia García-Huidobro , coreodramaturgia de Pablo Zamorano, dramaturgia de Isidora Stevenson y palabras curatoriales de Lemi Ponifasio, FUEGUINAS se propone como un acto de sanación y regeneración del bienestar colectivo de Chile. La obra honra a las comunidades sobrevivientes y abre conversaciones urgentes sobre el respeto, la reciprocidad y la interdependencia entre las personas y la Madre Tierra.

Integrando cultura, espiritualidad, saberes ancestrales, ceremonias y lenguajes contemporáneos, FUEGUINAS reivindica el arte como espacio de reconciliación y de encuentro con el territorio, el sentido de pertenencia y la historia. Más que ilustrar, esta danza restituye: es eco, es ofrenda, y es una pregunta abierta al presente.