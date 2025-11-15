Festival al Margen en Puente Alto

Centro Cultural Juan Estay, Av. Eyzaguirre, 02115, Puente Alto.

6 de diciembre .

Más información AQUÍ.

Este año, el festival contará con un show estelar encabezado por Colombina Parra: música, arquitecta, artista visual y poeta, cuya obra ha transitado con libertad entre géneros que van del rock al folclor, con influencias que abarcan desde John Cage hasta el canto lírico. Siempre guiada por la fuerza de su poesía, Colombina —hija del antipoeta Nicanor Parra y miembro de una de las familias más influyentes de la cultura chilena— inició su carrera como líder de Los Ex, banda emblemática del rock alternativo nacional, y desde entonces ha desarrollado una prolífica trayectoria solista donde confluyen la experimentación sonora y la crítica poética. Su presentación promete ser uno de los momentos más esperados del festival: en esta ocasión, la artista invitó a compartir escenario a Noelia Ortiz, alumna de la Escuela de Rock de Puente Alto, y Nicole Naomi, bajista de la comuna de San Ramón.

Otro de los hitos de la programación será la Clínica de Bajo a cargo de Jorge Campos, ex integrante de Congreso y Santiago del Nuevo Extremo, además de fundador de Fulano, considerado uno de los grupos más influyentes del jazz rock chileno. El músico compartirá su experiencia y visión con nuevas generaciones de intérpretes, reafirmando el carácter formativo y colaborativo del festival.

A ello se suma la participación del destacado productor musical Chalo González, quien realizará una Clínica de Producción Musical enfocada en grabación, mezcla y masterización. Con más de tres décadas de trayectoria, González ha trabajado con artistas como Chancho en Piedra, Los Tetas, Gondwana, Makiza, Javiera Parra, Los Bunkers, Los Tres, Gepe, Francisca Valenzuela, Camila Moreno, Inti Illimani Histórico, Manuel García, entre muchos otros. Reconocido por su experiencia en sonido en vivo y producción de conciertos, ha colaborado también en festivales internacionales como Lollapalooza y Maquinaria, y actualmente se desempeña como ingeniero de sala de Francisca Valenzuela, 31 Minutos, Manuel García y Los Vásquez, tanto en Chile como en giras internacionales.

El evento incluirá, además, una muestra audiovisual con el documental “Colombina”, dirigido por Víctor Vidangossy, y la proyección de “Bestiario del Río”, con la participación de su realizadora Susana Díaz.