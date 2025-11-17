Festival de Cine Litoral en San Antonio

Sala Civita Aranda Talciani, Centro Cultural San Antonio, Antofagasta 545, San Antonio.

18 a 22 de noviembre .

Entrada liberada.

Entre el 18 y el 22 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del FECIL en el Centro Cultural San Antonio. El certamen, consolidado en una comuna sin salas comerciales, presentará estrenos chilenos y encuentros con sus realizadores.

Pese a que San Antonio no cuenta con cines comerciales, desde hace siete años el Festival de Cine Litoral (FECIL) ha sostenido una programación estable de exhibición y mediación cinematográfica en la Sala Civita Aranda Talciani del Centro Cultural Municipal. Bajo el lema “Hay cine en San Antonio”, la edición 2025 volverá a centrarse en la circulación de cine nacional reciente y en el diálogo entre realizadores y audiencias locales.

“Interesa que el público no solo vea las películas, sino que comprenda sus procesos y pueda conversar con quienes las realizan”, señala Vanessa Amigo Salgado, encargada del área de cine y audiovisual del recinto. “La sala existe y opera con estándares profesionales; correspondía insistir en visibilizarlo”.

El festival abrirá el 18 de noviembre con la exhibición de El húsar de la muerte (Pedro Sienna, 1925), en conmemoración de los cien años de su estreno. La función contará con musicalización en vivo del pianista sanantonino Valentino Baos. La programación continuará con Kaye (Juan Cáceres) y He de morir cantando (Sebastián Lavados), esta última centrada en la tradición del canto a lo poeta en sectores rurales del litoral. El viernes 21, a las 10.00 horas, se realizará además un Encuentro Intercomunal de Cortometrajes Estudiantiles con jóvenes realizadores.

Desde el municipio, se sostiene que la continuidad del certamen responde a una política de fortalecimiento cultural local.

“La cultura forma parte del desarrollo de la comunidad. Este festival se financia con recursos municipales y estatales porque entendemos que el acceso al cine es también un derecho cultural”, afirma el alcalde Omar Vera Castro.

El certamen, se ha realizado de manera ininterrumpida durante estos años, emigrando excepcionalmente al formato digital en 2021, en el contexto de las restricciones sanitarias por la pandemia, ha contado en versiones anteriores con la participación de figuras como Alfredo Castro, Daniela Vega y Gonzalo Frías. La organización destaca que estos diálogos han sido clave para la formación de audiencias críticas.

“En San Antonio se decía que no había cine. Hoy la sala está activa y el festival se mantiene”, concluye Amigo.

La programación completa se encuentra disponible en redes sociales de la Municipalidad de San Antonio y el Centro Cultural.

FECIL EN SALA

Parrilla del festival

• Martes 18 de noviembre a las 19:00 horas – Sala Civita Aranda Talciani

“El húsar de la muerte”, de Pedro Sienna

Celebramos los 100 años de este clásico fundamental del cine chileno, con una exhibición musicalizada en vivo por el pianista Valentino Baos.

• Miércoles 19 de noviembre a las 19:00 horas – Sala Civita Aranda Talciani

“Y teniendo yo más alma, Héctor Noguera y La vida es sueño”, de Luis Cifuentes Saravia y María de la Luz Hurtado.

Documental que indaga en la profunda relación del destacado actor con esta obra.

• Jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas – Sala Civita Aranda Talciani

“Kaye”, de Juan Cáceres

Drama social ambientado en nuestro litoral central, sobre una niña de 12 años tras la muerte de su mejor amiga.

• Viernes 21 de noviembre a las 10:00 horas – Sala Civita Aranda Talciani

Encuentro intercomunal de cortometrajes estudiantiles

Estudiantes de distintas comunas se reúnen a intercambiar experiencias sobre sus propios trabajaos como incipientes cineastas juveniles.

• Sábado 22 de noviembre a las 16:00 horas – Sala Civita Aranda Talciani

“He de morir cantando”, de Sebastián Lavados

Documental sobre dos cultores del cantío a lo divino.