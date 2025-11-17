Performance literaria y musical en el Mercado Puerto de Valparaíso

Mercado Puerto, Cochrane 117, Valparaíso.

Sábado 22 de noviembre – 19:00 horas .

Entrada liberada.

El histórico Mercado Puerto de Valparaíso abrirá sus puertas a una propuesta escénica interdisciplinaria que busca tender puentes entre la literatura, la música y la acción colectiva. La actividad, con entrada liberada, pretende explorar nuevas formas de creación y participación cultural tanto para público general, como entre mujeres y disidencias.

El encuentro comenzará con las lecturas performáticas de las escritoras y artistas multidisciplinares Déborah Jones y Carolina Aparici, quienes estarán acompañadas por una base sonora en vivo a cargo de Naty Lane y Kenyo. La acción artística propone habitar el espacio como un territorio sensible donde la palabra se hace cuerpo, la música se vuelve paisaje y la comunidad se construye en movimiento.

En su tramo final, la experiencia incluirá una acción grupal que integrará al público asistente. Quienes participen podrán llevar una vela y un plumón negro para sumarse de manera simbólica a esta creación colectiva, concebida como un momento de encuentro y reflexión compartida.

La jornada concluirá con un foro abierto junto a la Colectiva 8M y diversas entidades culturales de la región, instancia en la que se abordarán temas vinculados al cuerpo, la autonomía, la violencia estructural, los afectos y los modos de transformar lo cotidiano en acción política.

Esta iniciativa busca fortalecer el diálogo entre las artes y los movimientos sociales, revitalizando el rol del arte como espacio de pensamiento y transformación, además de reposicionar a Valparaíso y el Barrio Puerto como uno de los polos culturales más activos del país.

La invitación es abierta y de libre acceso para todas las personas interesadas en ser parte de una experiencia donde el arte y la palabra se encuentran para pensar y sentir en común.