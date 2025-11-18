CULTURA
Jornadas culturales en homenaje a Antonio Machado
- Centro Cultural de España, Providencia 927, Providencia.
- 26 y 27 de noviembre.
- Más información AQUÍ.
Se invita a dos grandes jornadas culturales organizadas por el Centro Cultural de España, la Consejería Cultural de la Embajada de España en Chile y la Academia Chilena de la Lengua, que se celebrarán en el CCESantiago y en el Instituto de Chile, en homenaje al poeta español Antonio Machado (Sevilla, España, 1875 – Colliure, Francia, 1939), en el marco del 150º aniversario de su natalicio.
