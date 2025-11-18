Publicidad
Jornadas culturales en homenaje a Antonio Machado CULTURA Crédito: Cedida

Jornadas culturales en homenaje a Antonio Machado

Publicidad
Por: El Mostrador Cultura

Jornadas culturales en homenaje a Antonio Machado

  • Centro Cultural de España, Providencia 927, Providencia.
  • 26 y 27 de noviembre.
  • Más información AQUÍ.

Se invita a dos grandes jornadas culturales organizadas por el Centro Cultural de España, la Consejería Cultural de la Embajada de España en Chile y la Academia Chilena de la Lengua, que se celebrarán en el CCESantiago y en el Instituto de Chile, en homenaje al poeta español Antonio Machado (Sevilla, España, 1875 – Colliure, Francia, 1939), en el marco del 150º aniversario de su natalicio.

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad