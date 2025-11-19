Festival de Cine Felina en Maule

El Maule se prepara para recibir nuevamente a uno de sus encuentros culturales más esperados: el Festival de Cine Felina. Su undécima edición llegará el 27, 28 y 29 de noviembre con una cartelera que destaca por estrenos y nuevas miradas del cine actual.

En esta versión, Felina presentará funciones en Linares, Curicó, Talca, Constitución, Curepto, Molina, Pelluhue y Parral, llevando cine chileno contemporáneo a espacios culturales, teatros municipales y centros comunitarios.

“La apuesta de nuestro festival sigue siendo clara: descentralizar la circulación audiovisual y acercar al público maulino obras recientes que habitualmente sólo se exhiben en grandes ciudades”, expresó Felipe Saldaño, director de Festival Felina.

Programación

La edición 2025 de Felina estará marcada por una selección de nueve películas de cine chileno y latinoamericano contemporáneo.

Entre ellas, destaca la función inaugural: Jano & Dafi, del director Camilo Erazo, una ópera prima que narra la historia de un músico deprimido que, en una sola noche, intenta evitar que su ex y su gato se vayan a México para siempre. Esta comedia romántica se presentará el jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas en el auditorio del campus Linares de la UTalca.

La exitosa película Denominación de Origen, del director Tomás Alzamora, tendrá tres funciones el sábado 29 de noviembre, 17:00 horas en la Corporación Cultural de Curicó, 18:00 horas en campus Linares de la UTalca y 20:00 horas en La casa de todos de Curepto.

El festival culmina el 29 de noviembre en el espacio cultural Made in Talca, a las 21:00 horas, con la proyección del documental Desierto Verde, de la artista maulina Meliza Luna Venegas, un documental donde la autora recorre los caminos de su infancia en busca de las mujeres de su familia y las flores que alguna vez brotaron en las montañas.

Felina 2025 se realiza con el respaldo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el marco del Día del Cine Chileno, conmemorado cada 29 de noviembre.