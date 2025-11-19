Patricio Varela Jazz Trio en Copiapó

Sala de Cámara, Manuel Antonio Matta 292, Copiapó.

Viernes 21 de noviembre – 20:00 horas .

Entrada liberada.

Tras cinco exitosas jornadas musicales, el Proyecto Sinfonías del Deserto presentará su sexto y último concierto de temporada, esta vez al ritmo del jazz de Patricio Varela Trio, reconocido pianista y compositor regional que destaca por su jazz-fusión, con influencias folclóricas chilenas.

“Sinfonía del Desierto” es una iniciativa financiada por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca descentralizar el acceso a la música en vivo y visibilizar el trabajo de agrupaciones locales. Este panorama familiar fue ejecutado desde marzo de este 2025 en diversos puntos de Copiapó, Atacama.

Sobre esta última jornada, Gloría Collao, directora de este programa destacó que “tengo una gratitud infinita con cada uno de los músicos que participaron, al pùblico que asistió en cada uno de los conciertos a quienes apoyaron y creyeron en Sìnfonía del Desierto, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a las organizaciones colaboradoradores: Universidad de Atacama, Ilustre Municipalidad de Copiapó, Liceo de Música de Copiapó y Fundación Ser Humano, y muy especialmente mi gratitud y agradecimiento a Alfonso Silva que con todo su grupo en la producción dio vida y puesta en escena en cada uno de los concierto realizados. Los objetivos de este proyecto se cumplieron a través de estos seis conciertos, con un gran viaje musical que recorrió desde lo docto a lo latinoamericano, desde el jazz hasta la inmersión sonora y la música terapéutica, guiados por la paz y la tranquilidad que habita en nuestro cuerpo. Aprendimos a escucharnos, a esperar y a confiar; comprendimos que cuando la música nace del corazón, ninguna distancia puede detenerla. Hoy cerramos esta hermosa temporada con una pausa para soñar en lo que vendrá, esta temporada no sólo nos dejó experiencias… nos dejó identidad e hizo que “Sinfonía del Desierto” ya tenga su propia historia”.

Patricio Varela, como líder de su trío y ante esta última jornada comentó que “espero que tengamos una alta convocatoria, es un espacio muy especial por mi parte, ya que yo toco composiciones propias, música de mi autoría y no siempre tengo la oportunidad de mostrar mi música, entonces estoy muy motivado y contento. El proyecto lo encuentro bien entretenido ya que tenemos variedad de música, con música docta, en mi caso jazz, música de cámara, latinoamericana, chilena, experimental, entonces la instancia de vitrina, de mostrarse y la variedad de estilos denota que en Atacama existen muchos músicos y no tenemos nada que envidiar a otras regiones. La Sala de Cámara es un lujo, con un excelente audio, cómodo, en el centro de la ciudad, entonces es una instancia cultural potente para que los copiapinos disfruten de buena música”.

Sumado a ello, Patricio recalcó que en esta edición tocará con un piano de cola en formato acústico, lo que será un pluss para su presentación. El repertorio de este concierto concentrará sus dos discos: “Esencia” y “Fragmentos” sumados a una novedad interesante como es el estreno de composiciones nuevas.

El evento cuenta con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Copiapó y su dirección de Cultura.