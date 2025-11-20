Exposición “Memorias Ferroviarias” en Arica

Sala “JALLALLA”, SERPAT, Sangra 350, Plaza Grecia, Arica.

Lunes a viernes – 9:00 a 13:30 horas.

Hasta el 28 de noviembre.

En el marco de la celebración de sus 100 años de historia, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) el Servicio del Patrimonio Cultural de Arica y Parinacota, invita a la comunidad a adentrarse en la épica historia del Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP) a través de una exposición.

“Memorias Ferroviarias” destaca esta obra de ingeniería ferroviaria como un símbolo de modernidad, colonización territorial y un logro técnico sin precedentes en Sudamérica.

En 1990 la Estación de Ferrocarril de Arica y su andén, fueron declaradas Monumento Histórico, actualmente el edificio, inaugurado en 1913, es un símbolo del desarrollo ferroviario en la región y parte de su historia está en los diferentes elementos que se utilizaron durante los años de actividad constante.

De este modo es que la exposición viene a conmemorar los 100 años del Consejo de Monumentos Nacionales, buscando poner en valor el patrimonio industrial y la ingeniería que han moldeado la historia de Chile.