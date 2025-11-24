Convocatoria 2025 del Premio Manuel Montt

Hasta el 29 de diciembre.

Más información AQUÍ.

Aspectos relevantes de la Convocatoria 2025: Premio Literatura 2024

¿Quién postula?

La postulación es directa por parte de los autores. En caso que un tercero haga las gestiones de entrega, debe asegurarse de contar con el formulario firmado por el autor.

¿Qué tipo de obras pueden postularse a esta convocatoria?

Pueden postularse “obras literarias publicadas en narrativa, lírica, dramática, y ensayos en el ámbito de las humanidades” que hayan sido publicadas entre 2020 y 2024.

Se aceptan reimpresiones, reediciones o reediciones aumentadas, siempre que la fecha de publicación original de la obra se encuentre en el periodo 2020 – 2024.

Las obras tienen que haber sido impresas, y se deben entregar 5 copias físicas de las mismas.

Periodo y lugar de entrega

Periodo de postulación: Desde viernes 28 de noviembre 2025 a las 9:30 a lunes 29 de diciembre 2025 a las 12:00 AM.

El formulario de postulación y las 5 copias de los libros postulados deben entregarse en la oficina de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, unicada en la Casa Central de la Universidad de Chile, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058 of. 235, entre 9:30 y 17h. Se debe enviar entregar una copia física del formulario, entregándoseles un comprobante de depósito, y enviar una copia digital a: premiomanuelmontt@uchile.cl

Para las y los postulantes de regiones, se pueden enviar por correo las copias y el formulario físico, enviando por correo electrónico el formulario digitalizado y el comprobante de envío. Para los efectos de plazos de entrega, se considerará el día y horario de dicho comprobante.

Monto del Premio Convocatoria 2025

El monto del premio de la Convocatoria 2025 es de 40 millones, el que podrá ser dividido en el fallo por parte del Consejo Universitario.

Destino de los ejemplares físicos

Las copias entregadas, de acuerdo a las bases, no serán devueltas, ya que se destinan a bibliotecas de universidades estatales y otras instituciones educacionales o culturales.

Otras fechas relevantes:

15 de abril: fecha límita para que Comisión Evaluadora entregue su informe al Consejo Universitario.

Mayo 2026: Resolución de adjudicación y ceremonia de premiación.