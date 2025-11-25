Festival Teatro en Casa
- Barrio Yungay y Brasil.
- 27 de noviembre al 6 de diciembre.
La décima versión del Festival Teatro en Casa, Residencias: Interacciones y perspectivas del territorio, comprende tanto el fomento a la creación, como el apoyo a la exhibición.
Programación:
“Laguna” de @ciatomateatro
Palacio de Adobe @palaciodeadobe
Vie 28/11 | Sáb 29/11 | Dom 30/11 – 19:45 H
✨“Renfield Apóstol de Drácula” de @colectivogranja
Espacio Ailanto @espacioailanto
Vie 28/11 | Sáb 29/11 | Dom 30/11 – 21:00 H
✨“Cumpleaño de Mono” de @comunitariadetiteres
Museo Taller @museotaller
Sáb 29/11 – 19:00 H
✨“Solos(s)” @obra.solos de @boscocayo y dirigido por Aliocha De La Sotta
Centro Cultural El Cucurucho @elcucurucho.centrocultural
Sáb 29/11 | Dom 30/11 – 20:00 H
✨“AMARelTÉ, habilitación escénica para de-tenerse” de @proyecto_amarelte
Casa Taller Teatro Sur @casatallerteatrosur
Sáb 29/11 – 17:00 H | Dom 30/11 – 19:00 H | Lun 1/12 – 19:45 H
✨“Yo también tengo mi luna” de @noesisteatro
Yungay Histórico @yungayhistorico
Lun 1/12 – 20:00 H | Jue 4/12 – 19:45 H
✨“Terror y miseria: montaje de una advertencia” de @escenacritica
Centro Comunitario Casa Rota @__cccr
Mar 2/12 | Mié 3/12 | Vie 5/12 – 20:30 H
✨“Biblioteca” de @menorquetres___
Taller Sol @tallersol1977
Jue 4/12 | Vie 5/12 | Sáb 6/12 – 19:00 H
✨“ESTACIÓN LIBERTAD [Fantasmas, memorias y apariciones]” de @plataformapaisajeanimal
Estación Libertad, Metro de Santiago @metrodesantiago Plaza Comunitaria Libertad @plazacomunitarialibertad
Jue 4/12 | Vie 5/12 | Sáb 6/12 – 20:00 H
✨“Bomba Corazón Semilla” de @accion.nirre
Casa Furtiva @casafurtiva
Jue 4/12 | Vie 5/12 – 20:30 H
✨“Epistolario para una Futurología Travesti” de @fluides.tnb
Fundación Mecenas @fundacionmecenas
Vie 5/12 | Sáb 6/12 – 19:45 H
