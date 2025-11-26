Concierto gratuito de Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil “Divertimento de Bernstein a Shostakovich”

Teatro CA660, Rosario Norte 660, piso -2, Las Condes.

Miércoles 3 de diciembre – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Con el nombre “Divertimento de Bernstein a Shostakovich” es que se presentará el último concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, en el marco de la alianza de colaboración entre Fundación CorpArtes y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).

El evento será dirigido por el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, Paolo Bortolameolli, actual director asociado de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, quien mantiene un activo programa de conciertos por América, Asia y Europa. Además, es director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca (México) y director principal invitado de la Filarmónica de Santiago (Chile).

“Estamos muy felices de esta nueva temporada que presentamos junto a FOJI, una alianza que da sentido a nuestro trabajo por acercar lo mejor de la música a todas las personas. Hemos recibido a más de 3.000 asistentes en esta temporada de conciertos gratuitos, que agotó todas sus funciones, y nos enorgullece abrir nuestro teatro a jóvenes músicos que, en cada presentación, han demostrado un trabajo riguroso y de gran calidad bajo la guía de destacados maestros”, valora José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

El programa de este concierto incluirá las piezas: Divertimento para orquesta de Leonard Bernstein; Sinfonía India (para gran orquesta) de Carlos Chávez; y Sinfonía n.º 9, Op. 70 de Dmitri Shostakovich .

El director titular, Paolo Bortolameolli señala que “siempre llegar al último concierto de la temporada es algo especial, el proceso formativo de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil se inicia cada año y es todo un trayecto, es todo un camino desde el primer programa en marzo hasta el último, donde se ha involucrado mucho trabajo y estudio, la participación activa de los indispensables instructores y ahora estamos con todas las ganas de entregar este programa que además me parece atractivo de principio a fin”.

Pablo Aranda, compositor y director ejecutivo de FOJI, agrega: “Estamos muy orgullosos de cerrar la temporada 2025 en el Teatro de Fundación CorpArtes con un concierto muy particular. Nuestra OSNJ bajo la dirección de Paolo Bortolameolli abordará 3 autores entre sí muy diversos: Bernstein, Carlos Chávez y la gran Sinfonía N°9 de Shostakóvich. Un gran reto para este cierre del ciclo 2025”.

El concierto “Divertimento de Bernstein a Shostakovich” se llevará a cabo a las 20:00 horas del miércoles 3 de diciembre en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte 660, piso -2, Las Condes, y contará con entradas liberadas con stock limitado (máx. 2 por persona) a través de www.corpartes.cl

La reserva de entradas se habilita una semana antes de cada concierto y se informa en las redes sociales de Fundación CorpArtes (@fundacion_corpartes) y de FOJI (@foji_chile).

La temporada de conciertos gratuitos 2025, presentados por Fundación CorpArtes y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, es un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.