Lanzamiento del libro “50 películas viejas”
- Bar Liguria, Merced 298, Metro Bellas Artes.
- Lunes 1 de diciembre – 19:30 horas.
Ascanio Cavallo y Antonio Martínez invitan a redescubrir varias películas, desde “El carruaje fantasma” (1921) hasta “Colateral” (2004), pasando por obras de todos los géneros, en blanco y negro y color, algunas de directores poco conocidos y muchas casi olvidadas.
Cada película incluye ficha técnica, título original y los comentarios agudos y libres de dos críticos con medio siglo de experiencia de los autores que enriquecerán la experiencia del lector y del cinéfilo. La selección no busca establecer un canon, sino invitar a descubrir y disfrutar películas valiosas, más allá de si se las llama viejas, clásicas o antiguas.
