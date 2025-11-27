Cinta “Gabriela de Elqui, Mistral del Mundo” en UC
- Sala de Cine UC, Casa Central, Alameda 390, Metro UC.
- Jueves 27 de noviembre – 16:00 y 18:30 horas.
Sinopsis
La vigencia de la obra y el pensamiento de Gabriela Mistral. Recorrido por Chile y diversos países del mundo donde sembró su amor, su poesía, sus enseñanzas. Las más importantes personas aún vivas que tuvieron una estrecha relación con ella, como la norteamericana Doris Dana, entregan por primera vez sus testimonios y vivencias acerca de esta, para muchos, ilustre desconocida.
FICHA TÉCNICA
País: Chile
Año: 2006
Idioma: Español
Formato: Digital
Género: Documental
Duración: 86 minutos
Dirección: Luis R. Vera
Guion: Luis R. Vera
Producción: Luis R. Vera
Dirección de fotografía: Raquel Baeza
Montaje: Luis R. Vera, Mario Solís
Música: Ernesto Calderón
Sonido: Jairo Molina
