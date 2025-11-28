Concierto de Navidad en ex Casa Piedra

Metropolitan Santiago (ex CasaPiedra), Costanera Sur S.J.E. de Balaguer 5600, Vitacura.

19 de diciembre – 19:30 horas / 21 de diciembre – 11:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Se trata de un concierto único, bajo la dirección de Alejandra Urrutia –directora titular de la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago– y con la participación especial de la violinista húngara Edua Zadory. En esta oportunidad, la orquesta presentará un programa pensado para revivir el espíritu navideño desde la excelencia y la cercanía.

El repertorio propone un recorrido entre lo clásico y lo festivo: “Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi y arreglos de villancicos tradicionales y latinoamericanos de Jimmy Beas, una combinación que suena a elegancia, pero también a calidez, a raíces y celebración compartida.

“Los conciertos navideños son instancias de encuentro muy especiales. Muchas veces asisten familias completas a escuchar un repertorio que es tan bonito como cercano”, comenta Alejandra Urrutia, quien además de ser la primera mujer en ocupar su cargo en el Teatro Municipal de Santiago, proviene de una familia de músicos.

“Cuando ensayamos este programa, también a nosotros nos toca. Nos recuerda los años de infancia, las primeras navidades, la emoción de tocar juntos. Cada nota tiene algo de memoria y de cariño”.