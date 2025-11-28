Sonora de Llegar en Teatro Cariola

Teatro Cariola, San Diego 850, Santiago.

Sábado 6 de diciembre – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

En una entrevista reciente, Mauricio “Miño”, vocalista emblemático de Sonora de Llegar, se refirió con emoción al próximo aniversario número 25 de la banda, marcando más de dos décadas de música, rebeldía y compromiso con el ska, el punk y el reggae.

“Cumplimos 25 años”, afirmó Miño, destacando que la fecha será celebrada en una noche que promete reunir a tres generaciones de seguidores.

Desde su formación en el año 2000 en Villa Alemana, Región de Valparaíso, Sonora de Llegar ha construido una carrera basada en la energía de sus presentaciones, su estilo festivo y su compromiso con letras críticas sobre la realidad social chilena. ￼

Con ocho discos de estudio ya publicados, una extensa trayectoria de giras nacionales e internacionales, que incluye visitas a países como México, Brasil, Perú, Colombia y Argentina, la banda se posiciona como una de las más emblemáticas del ska nacional. ￼

En el concierto la banda planea hacer un recorrido por sus más de 25 años de historia, repasando canciones que marcaron a más de una generación, reviviendo la potencia en vivo de su propuesta y celebrando el vínculo profundo con su público y la escena underground que los ha acompañado desde sus inicios. ￼

Además, la celebración contará con bandas invitadas de peso, que representan distintas generaciones del ska y punk chileno: Los Miserables, Sandino Rockers y Skalloween.

Para Miño, estos 25 años representan mucho más que tiempo: simbolizan constancia, comunidad, resistencia y una forma de entender la música como una herramienta de protesta, de encuentro y de celebración. En sus propias palabras, la banda es “esa posibilidad de sacar, mediante la fiesta, lo que duele, lo que molesta; convertirlo en baile, en rebelión, en memoria”.