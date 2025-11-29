Rockodromo en Plaza Sotomayor de Valparaíso

Plaza Sotomayor, Valparaíso.

Sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Más información AQUÍ.

Este fin de semana el festival público de la música chilena se traslada al Barrio Puerto de Valparaíso. Allí, Rockódromo -organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de las Escuelas de Rock y Música Popular- vivirá dos jornadas masivas en el escenario doble dispuesto en la Plaza Sotomayor.

El sábado 29 la programación incluye a Javiera Mena, Princesa Alba, Saiko, Chinoy y Kuervos del Sur, además de bandas regionales que ganaron su cupo para estar sobre el escenario. La cita es desde las 16.00 horas, con entrada liberada. La fiesta continúa el domingo 30, en el mismo horario, con la presentación de Francisca Valenzuela, Illapu, Soulfia, Criminal y muchos más.

La invitación para ambos días incluye Barrio Rockódromo, ubicado en calle Cochrane (entre Plaza Echaurren y Sotomayor), donde habrá ferias de música, artesanía y emprendedores, en un paseo peatonal que conectará los escenarios de Sotomayor y otro dispuesto a un costado de la Plaza Echaurren, que el domingo -desde el mediodía- albergará el tradicional Guaguódromo, dirigido principalmente a niños y niñas. Todo ello sumado al comercio organizado del sector, que tendrá abierto esos días.