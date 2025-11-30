Documental “Borgoño” en Museo de la Memoria

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

Martes 2 de diciembre – 18:30 horas.

Se invita al estreno del documental “Borgoño. El Cuartel ‘Santa María’ de la Policía Secreta de la dictadura civil y militar”, de Ángel Sanhueza

Esta cinta es el resultado de nueve años de investigación, la cual a través de relatos de sobrevivientes e investigación bibliográfica se busca construir la historia del Cuartel Borgoño.

El relato y los testimonios recogidos buscan levantar el velo de silencio que lo ha protegido durante todos estos años, poniendo en relieve la lucha de la Resistencia Popular y el particular momento de reactivación de estas luchas a partir de 1978.