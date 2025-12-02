Encuentro internacional de la industria documental CONECTA

Corporación Cultural de Ñuñoa, Av. Irarrázaval 4280, Ñuñoa.

9 al 12 de diciembre.

Más información AQUÍ.

CONECTA, el encuentro internacional de la industria documental, celebrará su décimo aniversario, consolidándose como el principal punto de encuentro de la industria documental latinoamericana.

En sus diez años de historia, el evento ha fortalecido una red internacional que trasciende la lógica de los mercados para transformarse en un espacio de creación, comunidad y reflexión colectiva.

Conecta es un encuentro internacional de industria documental, dirigido a productores/as y realizadores/as latinoamericanos/as con proyectos documentales -unitarios y series- en desarrollo, montaje, postproducción o finalizados sin estreno comprometido. En este encuentro participan invitados/as de la industria audiovisual de todas partes del mundo. Entre ellos destacan representantes de fondos, mercados y festivales, distribuidores, agentes de ventas, exhibidores, programadores de plataformas, canales de televisión y productores.

Desde su primera edición, CONECTA ha articulado un ecosistema de colaboración que ha convocado a más de 1.300 realizadores y 650 proyectos de más de 30 países, generando cerca de 5.700 reuniones de negocios, 74 charlas y paneles, y 10 exhibiciones al aire libre. Estas cifras reflejan una década de crecimiento sostenido, impulsada por una visión que combina formación, industria y diálogo creativo.

“Miramos estos diez años con gratitud, conscientes de que la historia de CONECTA ha sido posible gracias a una comunidad que creyó en la colaboración como motor de desarrollo”, señala Diego Pino, director de la Corporación Chilena del Documental (CCDoc).

“Desde sus primeras ediciones, el encuentro ha funcionado como un espacio de confianza y experimentación, donde productores, realizadores y agentes internacionales se han encontrado con el objetivo genuino de reconocer el valor de las historias que emergen desde América Latina. En retrospectiva, CONECTA ha sido más que un mercado: ha sido un lugar de encuentro para pensar y transformar el futuro del documental desde la diversidad”.

Una nueva etapa: las series

En su versión 2025, el encuentro incorpora por primera vez el desarrollo de contenido seriado, tanto para plataformas como para televisión. Esta novedad se materializa a través del Taller Conecta con las Series, organizado junto al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y Sergio Nakasone (Warner Bros. Discovery). El propósito es acompañar proyectos del continente en sus procesos de presentación, diseño y empaquetamiento, para conectar con agentes de industria verdaderamente interesados en estos formatos.

“Nos interesa que esta incorporación se base en una preparación genuina, que combine una visión creativa con una comprensión profunda del funcionamiento de la industria”, explica Pino. “Queremos fortalecer especialmente a los productores y productoras que apuestan por este tipo de narrativas, porque creemos que el documental y la no ficción seriada pueden expandir los modos de contar el mundo, sin perder profundidad ni identidad. La alianza con el CNTV es un paso estratégico, no solo por su prestigio y experiencia, sino porque nos permite proyectar a Chile como un territorio de excelencia en la creación audiovisual, que hoy más que nunca debemos cuidar y defender”.

Una comunidad que evoluciona

Durante estos diez años, CONECTA ha reunido a representantes de Cannes Docs, Berlinale, Hot Docs, Sundance, IDFA y Sunny Side of the Doc, entre otros espacios de referencia mundial. Ha promovido secciones como Conectados (para proyectos en desarrollo) y Conecta con la Distribución (para obras en montaje o finalizadas), junto a talleres de desarrollo, mindfulness, pitching y mesas de trabajo uno a uno que fomentan un intercambio real entre cineastas y agentes internacionales.

En su décima edición, el evento celebrará sus alianzas históricas con The Whickers, Sundance Institute y FIDOCS, junto con nuevas colaboraciones con DYGA y el CNTV. Además, mantendrá espacios de formación como el Taller Conecta con tus Raíces, dedicado a realizadores pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes de Latinoamérica, dictado por Bruni Burres (Sundance Institute) y Paola Castillo (CCDoc).

“CONECTA es, ante todo, una comunidad viva”, reflexiona Pino. “Aquí convergen productores de comunidades indígenas y representantes de fondos europeos; canales de televisión de Asia, Norteamérica y América Latina; directores experimentales y debutantes que comparten el mismo impulso por observar el mundo. Esa convivencia entre territorios, generaciones y lenguajes ha sido, y seguirá siendo, la esencia del encuentro”.

Entre sus actividades abiertas al público, destacan los paneles y charlas transmitidas vía streaming, que abordarán temas como sostenibilidad, inclusión, inteligencia artificial, derechos laborales y nuevas formas de producción.

Un espacio para pensar el presente y proyectar el futuro

Organizado por la Corporación Chilena del Documental (CCDoc) —entidad fundada en 2010—, CONECTA se ha transformado en el corazón de un ecosistema que incluye también las iniciativas Chiledoc (marca sectorial del documental chileno) y Miradoc (programa de distribución y exhibición de documentales en más de 17 ciudades del país).

“Diez años después, paramos para mirarnos, pero CONECTA no se detiene”, concluye Pino. “Evoluciona con la certeza de que el documental —en cualquiera de sus formas— seguirá siendo una herramienta para mirar el mundo, pensarlo colectivamente y transformarlo. Queremos que los próximos años sean un tiempo de expansión no en tamaño, sino en alcance, donde el encuentro se convierta en una plataforma permanente de diálogo y acción”.

En palabras de sus organizadores, este décimo aniversario será una pausa activa para mirar el camino recorrido, reconocer a quienes han sido parte del proceso y proyectar los próximos diez años del documental latinoamericano.

Actividades de industria

Las actividades de industria de este año son:

Reuniones uno a uno: Encuentros individuales en los que las/los participantes presentarán sus proyectos a invitados/as que lideran organizaciones nacionales e internacionales fundamentales en el desarrollo del audiovisual. Estas reuniones se realizan tanto de manera presencial como virtual, ampliando las oportunidades de vinculación profesional.

Secciones

Conectados: orientada a largometrajes documentales o series de no ficción en etapa de desarrollo o producción.

Conecta con la Distribución: dirigida a proyectos de largometraje documental en montaje, postproducción o terminados sin estreno.

Docs in Progress FIDOCS + Conecta: dirigida a proyectos documentales latinoamericanos en montaje avanzado que tendrán asesorías y visionado de sus cortes en sala de cine, seguido de una sesión de retroalimentación con representantes de industria.

Talleres

Taller Conecta con las Series: coorganizado con el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y dictado por Sergio Nakasone, Director de Desarrollo de Contenidos Originales de Warner Bros. Discovery Latinoamérica.

Taller Conecta con tus Raíces: dirigido a realizadores/as pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes de Latinoamérica, con proyectos en etapa de desarrollo o fase inicial de producción. Dictado por Bruni Burres, Consultora del Documentary Film Program del Sundance Institute (Estados Unidos), y Paola Castillo, Directora Ejecutiva de la Corporación Chilena del Documental CCDoc (Chile). Este espacio mantiene la misma dinámica de acompañamiento para proyectos de pueblos originarios y/o afrodescendientes.

Pitch The Whickers: En su cuarta versión, esta alianza con el fondo británico The Whickers refuerza su vínculo con Latinoamérica a través de un pitch que premia al director o directora de una ópera prima documental. Más información en: https://www.whickerawards.com/

Paneles: Actividad abierta. Charlas públicas, presenciales y transmitidas vía streaming, sobre temas de interés para la comunidad audiovisual. Estas instancias buscan generar reflexión, formación y diálogo entre profesionales, estudiantes y público general.

Función al aire libre: “Los Jaivas: la ruta infinita”

Como parte de su décimo aniversario, CONECTA incluirá una exhibición gratuita y al aire libre del documental “Los Jaivas: la ruta infinita”, dirigida por Rodrigo Avilés Pérez. Será el jueves 11 de diciembre, a las 20:45 horas, en el Parque Ramón Cruz.

La película muestra cómo Los Jaivas celebran sus 60 años de vida musical en un viaje simbólico a bordo de un tren que recorre Chile, conectando paisajes, memorias y música. Entre relatos íntimos, reflexiones colectivas y presentaciones en vivo, el documental revisa su legado como patrimonio cultural democrático, cerrando con un mural en el Metro de Santiago y el histórico concierto en la Quinta Vergara. Participan: Claudio Parra, Mario Mutis, Juanita Parra, Eduardo Parra, Francisco Bosco, Carlos Cabezas, Alan Reale, Nivia Palma, Kayla Uribe, Patricio Yáñez, Jorge De La Fuente, Fernando Acevedo, Mario Mutis Guzmán, Francisco Sazo, Tilo González, Hernán Poblete y René Olivares.

CONECTA cumple 10 años tejiendo puentes entre territorios, generaciones y miradas: una década construyendo comunidad y futuro para el documental latinoamericano.