Mala Memoria Freestyle

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

Sábado 6 de diciembre – 19:30 horas.

Lo que inició con batallas de gallos en abril de este año, culmina este sábado 06 de diciembre en la muestra final de la iniciativa Mala Memoria Freestyle, organizada por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), Balmaceda Arte Joven (BAJ) y el Festival de las Artes Verbales Barrabase. La jornada, que se realizará en la explanada del Museo, contará con DJ, Host y una batalla de exhibición.

Con el objetivo de visibilizar desde otra arista la vulneración de los derechos de las infancias en dictadura; el encuentro pone en el centro la presentación de trece jóvenes que, mediante las herramientas de composición lírica y el uso del freestyle, más los archivos y documentos del Museo, hacen un rescate invaluable de historias sobre la memoria.

Desde esta comprensión, la actriz Marcela Mili, profesora de voz y corporalidad en el proyecto, reflexiona: “Es volver a mirar lo que pasó y desde sus propias vivencias, que no son las nuestras, ni la de nuestros antepasados, son las de ellos y ellas que son más jóvenes, que no vivieron la dictadura (…) Lo que es súper importante porque el trabajo de la memoria muchas veces ha estado narrado por las personas que lo vivimos, pero cuando la memoria empieza a tomar distancia, la memoria sigue siendo memoria, aunque no lo hayas vivido”.

En detalle, el programa formativo se realizó a través de charlas, talleres y tutorías, acompañando un proceso creativo y artístico único. En ese sentido, el director artístico del proyecto, Moisés Angulo (Astropoeta), destaca el valor de estas oportunidades:

“Creo que es muy importante tener convocatorias como estas porque le dan la posibilidad a niños y niñas que están en diferentes comunas buscando también la posibilidad de que a alguien les entregue oportunidades, y en este caso poder grabar su primera canción en un estudio, que puedan tener clases de escribir, de presentarse, de voz, de interpretación, creo que eso ayuda.”

Así, enmarcada en el año temático del Museo: “Memoria Joven: Voces de niñez y adolescencia”, y celebrando la séptima edición de la convocatoria, la muestra final busca darle un lugar a este lenguaje musical que genera nuevas reflexiones en torno al pasado y presente en niños, niñas y jóvenes junto a conocidos participantes de los campeonatos de freestyle nacional, quienes serán parte de esta jornada de rap, memoria y DDHH.

Por último, Destello, uno de los principales exponentes del movimiento, comparte la visión que buscan dejar en el público:

“Quiero que se queden con una sensación de decir cómo unos niños de esta edad están generando consciencia en nuestro país. Quiero que se queden con la sensación de que hay muchos niños talentosos en Chile que tienen muchas cosas para decir y que existimos, que tenemos la voz para expresarnos, porque que seamos niños no nos impide poder reflejar lo que sentimos hacia el mundo”.