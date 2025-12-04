Pianista italiano Alessandro Martire en Providencia

Auditorio de la Fundación Cultural Providencia, Nueva Providencia 1995, Providencia.

Viernes 5 de diciembre – 19:00 horas.

Gratis – cupos limitados.

El Auditorio de la Fundación Cultural Providencia será el único lugar en Santiago donde se podrá asistir al concierto del pianista y compositor italiano de fama internacional Alessandro Martire.

El músico presentará su concierto «Luminous Gardens», un repertorio de sus sugerentes composiciones y su maestría pianística, en una fusión de sonidos clásicos y contemporáneos.

El concierto es organizado por el Instituto Italiano de Cultura, Oficina Cultural de la Embajada de Italia en Chile, en colaboración con la Fundación Cultural de Providencia.