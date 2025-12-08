Cortometraje “Volcanes” en Cineteca Nacional

Cineteca Nacional, Centro Cultural La Moneda, Metro La Moneda.

Martes 9 de diciembre – 17:30 horas.

Gratis previa inscripción AQUÍ.

El cortometraje “Volcanes” llega al Festival In-Edit para formar parte de Umbrales, la sección que destaca piezas de duración intermedia que desafían las estructuras narrativas tradicionales y expanden los cruces entre cine, música y experimentación sonora.

Tras la proyección se realizará un panel de conversación integrado por las y los realizadores y artistas de las obras seleccionadas: Camila Moreno, Carolina Moscoso, Dindi Jane, Naty Jiménez y Luciano Rubio Bruna.

Con una duración de 20 minutos, “Volcanes” se despliega en seis capítulos que construyen un viaje sensorial y simbólico. La historia sigue a un niño que despierta en un bosque regido por figuras enigmáticas que lo conducen a través de desafíos físicos, emocionales y espirituales. Cada prueba opera como un rito de paso que lo acerca a su propio fuego interno, una metáfora de fuerza vital y transformación.

La obra mezcla naturaleza, movimiento y música en una puesta en escena donde lo onírico y lo ancestral conviven para levantar una experiencia cinematográfica que desborda los códigos del videoclip y del cortometraje clásico.

“Volcanes” es también la puerta de entrada al universo solista de Luciano Rubio Bruna, guitarrista, vocalista y compositor de la banda chilena “Los Tristes”. Tras años de trabajo colectivo, el músico abre un nuevo territorio creativo en el que combina sonido, imagen y relato íntimo para dar forma a un proyecto que dialoga con temas de vida, muerte, tránsito y revelación personal.

El cortometraje incorpora seis de las nueve canciones que componen el álbum “Volcanes”, cuya publicación en plataformas está programada para el jueves 11 de diciembre. El disco cuenta con la producción de Fernando Milagros y Vicente Yáñez, quienes aportan al carácter atmosférico y pulido de una obra que busca expandir los límites entre música y cine.