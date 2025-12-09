Homenaje a escritora Eugenia Prado Bassi

Espacio Yala, República 11, Metro República.

Sábado 20 de diciembre – 18:30 horas.

Escritora, editora y diseñadora gráfica, Eugenia Prado Bassi (1962) está pronta a celebrar cuatro décadas de trabajo en torno al libro y la creación, hito para el cual convocó a un grupo de artistas, creadores y académicos y académicas para revisar su trayectoria como autora y gestora, consagrada recientemente con la traducción de su más reciente novela “Advertencias de uso para una máquina de coser” al italiano, a la que se suma una edición en Perú, publicada recientemente.

En la celebraciónparticipan Margarita Bustos, Mónica Barrientos, Eugenia Brito, Juan Pablo Sutherland, Fernanda Moraga, Mirka Arriagada y Tomás Mandiola, quienes serán parte de presentaciones de los nuevos libros de la autora y de la proyección de video- instalaciones, finalizando con una fiesta.

Los libros presentados serán la re edición de “Hembros: asedios a lo posthumano”, a cargo de Mónica Barrientos y Eugenia Brito; “Ecos maquínicos, multimedialidad y cuerpo en Petronila Escudero”, con la moderación de Tomás Mandiola y una lectura de Eugenia, su autora. Tras el cierre de la presentación de este libro, se realizará una performance de petronila Escudero y Lobsang. Para finalizar, se desarrollará el lanzamiento de “Devenir Océano”, en escritura conjunta con Miguel Denis Norambuena, cuya presentación estará a cargo de Fernanda Moraga y Mirka Arriagada.

Como señala la autora, este encuentro se propone “una especie de ritual, para celebrar los libros, los amigos y amigas, las redes, los tejidos, los años, la experiencia y también porque deja de tener 62, habiendo nacido en el 62”.

Una vida dedicada a los libros

Eugenia Prado Bassi es diseñadora gráfica de formación. Desde esa labor y en combinación y potenciamiento fundó Palabra Editorial, donde se desempeña promoviendo la literatura independiente desde sus propios proyectos y colaborando activamente en la edición y producción de libros diversos, singulares.

Esta labor, explica, viene de su pasión por los libros, no solo sus escrituras. “Esto me permitió unir mis tres oficios: escritora, diseñadora gráfica y editora, porque en un libro todo importa. Me interesa la experiencia sensible que implica la lectura y como se puede ir expandiendo el mundo de la imaginación y la creatividad; mediante soportes que llevan siglos, poner ojo al tiempo y como detener la máquina y seducir a partir de un objeto que invita seduce a entrar en sus contenidos”.

El trabajo de edición corre en paralelo a la escritura y publicación, que inició con la novela “El cofre”, (Caja Negra, 1987); seguido de “Cierta femenina oscuridad” (1996), “Lóbulo” (1998) “Objetos del silencio, secretos de infancia” (2007) por Editorial Cuarto Propio; “Dices miedo, novela visual” (Ceibo, 2011); “BluViví y Gusaringo viajan en la marcianave” (Ceibo, 2014). En 2017 publicó “Advertencias de uso para una máquina de coser” (editorial carnicera). Actualmente, todos sus títulos han sido reeditados por Palabra Editorial, y estarán disponibles en el evento.

Una mirada que tensiona

Pero el trabajo de Eugenia se sale de los libros. A partir de la exploración de narrativas visuales y novela instalación, ha explorado cruces entre escritura, diseño, tecnologías, formatos digitales, soportes múltiples y redes sociales.

En 2004 se estrenó la novela instalación titulada “Hembros: Asedios a lo posthumano”, que integra literatura, artes visuales, teatro y multimedia. Al año siguiente, se presentó la pieza teatral “Desórdenes mentales”, en 2005, obra de teatro que muchos años después vuelve a trabajar, editar, componer como “Dices miedo”, una novela visual publicada en 2011 por CEIBO Editorial, de la que formó parte hasta 2017. En 2022 “Desórdenes mentales” es parte de “Dramáticas del sur”, antología con cruces temporales impensables.

Este año, además, publicó tres obras, todas por Palabra Editorial: “El guión”, que incluye imágenes y Qrs a videos de la novela instalación “Hembros: asedios a lo posthumano”; “Ecos Maquínicos, multimedialidad y cuerpo en Petronila Escudero”, inicialmente proyecto de tesis que mutó a ensayo experimental; y “Devenir Océano” texto escrito con Miguel Denis Norambuena, publicado en un primer tomo.

El libro sobre el trabajo de la performer Petronila Escudero, es un recorrido analítico donde pone en práctica una metodología multimedial estético-política sobre la propuesta artística de la artista; mientras que “Devenir Océano”, es un texto que podría inscribirse en géneros literarios diversos: novela o ensayo epistolar, diálogo de la memoria, cartografía conversacional, literatura del pensamiento o crónica dialogada. Es un proyecto de memoria compartida, en cuatro tomos, que reúne conversaciones entre la autora y Miguel Denis Norambuena, artista y consultor psicosocial independiente, desde Ginebra.

Sobre la autora:

Eugenia Prado Bassi (Santiago, 1962). Es diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1987), Magíster en Estéticas Americanas de la misma universidad (2022).