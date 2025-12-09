Lanzamiento del libro “La diplomacia tiene la palabra”

Auditorio, Instituto Cultural Las Condes, Nuestra Señora del Rosario 30, Las Condes.

Martes 9 de diciembre – 19:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

“La diplomacia tiene la palabra” condensa más de cuatro décadas de oficio diplomático para pensar, sin nostalgia ni complacencia, qué significa representar a Chile en un mundo que ya no es el de la Guerra Fría ni el de la globalización optimista. Con pluma ágil combina relato personal, análisis y lecciones de oficio.

El capítulo sobre la detención del general Augusto Pinochet en Londres en 1998 aporta una pieza decisiva a la memoria histórica y muestra desde dentro cómo se puso a prueba la transición, la soberanía y el alcance de la justicia universal.

Frente a un ecosistema hiperconectado, marcado por crisis ambientales, crimen organizado y erosión institucional, este libro explica por qué la diplomacia sigue siendo una de las pocas artes capaces de evitar que las crisis crucen el punto de no retorno.

Comentarios sobre el libro

“Su recorrido personal muestra cómo el diálogo y el trabajo conjunto pueden abrir caminos, incluso en los contextos más difíciles. Esta reflexión interpretativa del orden mundial, de sus cambios y el impacto en las relaciones internacionales, enseñan, interpelan e invitan a pensar el presente, a “alzar la mirada e innovar”, y a imaginar los caminos de la participación de Chile en el concierto global”.

María Montt (Vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile).

“Pablo Cabrera es un creyente de la diplomacia. Fervoroso, habría que decir. Ninguna decepción, ningún fracaso, ningún error es capaz de romper su confianza inquebrantable en que el diálogo, la negociación y la palabra pueden superar todas las distancias entre los pueblos. Lo respalda una maciza experiencia como representante de Chile en muy diversas latitudes, incluyendo algunas de las principales potencias del mundo, como China, Rusia, el Reino Unido y el Vaticano. Este libro reúne no sólo esa experiencia, sino también es toda una lección en la fe de la diplomacia”.

Ascanio Cavallo (Premio Nacional de Periodismo).

Sobre el autor

Abogado y diplomático. Estudió en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Academia Diplomática “Andrés Bello”, de la que llegó a ser su director entre 2010 y 2014. Sirvió en diferentes cargos diplomáticos en Bolivia, Venezuela, Canadá, Rumania, Inglaterra, España y como embajador en China, Rusia, Reino Unido, El Vaticano, Soberana Orden Militar de Malta, además de concurrente en Ucrania, Albania e Irlanda. Fue Subsecretario de Marina del Ministerio de Defensa Nacional durante la administración del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ha sido asesor del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y Profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). Actualmente, es consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica (CEIUC) y de la Cámara de Comercio Asia-Pacífico.