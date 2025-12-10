Estreno documental “Forever Peace Now” de Vahid Razavi en Teatro Novedades

Estreno documental “Forever Peace Now” de Vahid Razavi

Jueves 10 de diciembre, desde las 19:00 horas

Teatro Novedades (Cueto 257, Santiago, Chile)

Este miércoles 10 de diciembre el Teatro Comunitario Novedades se convertirá en el epicentro del estreno mundial del documental “Forever Peace Now”, dirigido por Vahid Razavi, experto en tecnologías, defensor de derechos humanos y fundador de la organización Ethics in Technology, filme que desenmascara cómo estas grandes empresas del sector tecnológico colaboran con la industria armamentista y de ciberseguridad.

Mediante entrevistas realizadas por el propio director, documentos y análisis de casos, el documental expone el uso de estas tecnologías en conflictos armados, como evidencia el genocidio palestino, la colección masiva de datos y su uso contexto de ciberseguridad, como evidencias casos de espionaje, intervención a comunicaciones personales y operaciones de defensa.

El registro surge tras 16 años de investigación y de trabajo en el sector tecnológico, donde Razavi fue testigo directo de estas prácticas corporativas que, según advierte, “han acelerado la militarización de la tecnología y han generado impactos en comunidades vulneradas”.

“Es urgente entender el poder que tienen hoy estas corporaciones para influir en conflictos armados y vulnerar derechos básicos en nombre de la seguridad”, agrega Razavi.

El estreno contará con la presencia del director, Vahid Razavi, quien participará tras la proyección de un conservatorio con el público, en el que estará presente también el editor José Campos, que se encuentra actualmente en Argentina.

Razavi es autor de los libros “The Age of Nepotism” y “Ethics in Tech and Lack Thereof”, y se ha dedicado a visibilizar abusos éticos en la industria tecnológica.