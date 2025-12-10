Festival “Pervervisión”: Pánico cierra el año con conciertos en Santiago y Concepción

Pánico, una de las bandas más icónicas y vanguardistas del underground chileno, comienza a cerrar el 2025 con dos shows.

Con una gira que recorrió algunas ciudades del país durante el primer semestre, que incluyó la celebración de sus 30 años de carrera, este fin de año ha estado culminado sus actividades, la cuales tienen agendado su actuación en su propio festival “Pervervisión”.

Este se realizará el sábado 13 de diciembre en Teatro Coliseo de Santiago, que además cuenta con las presentaciones desde las 16:00 horas de bandas como Estoy Bien, Candelabro, Hesse Kassel y Chini.PNG.

El día anterior, viernes 12 de diciembre, llegará hasta la ciudad de Concepción donde tienen programado un espectáculo en Teatro Lihuén, donde tendrán un especial reencuentro con su fanaticada local. Entradas por passline.

Ambas fechas serán una oportunidad también para revivir sus clásicos indiscutibles como “Transpiralo”, “Las Cosas Van Más Lento”, “Lupita”, “Chica Bonita”, “Rosita quiere ser una pornostar”, “Quiero estar anfetaminado”, “Demasiada confusión”, entre muchos otros temas. Una cita única para revivir la energía y la irreverencia que han caracterizado a Pánico desde sus inicios.