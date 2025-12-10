Lanzamiento del libro “Qué hacemos con Chile”

Corporación Cultural de Las Condes, Apoquindo 6570, Las Condes.

Viernes 12 de diciembre – 12:00 horas.

La nueva publicación será presentada por la ex ministra y parlamentaria Carolina Tohá y el economista, consultor internacional y escritor Sebastián Edwards.

“QUÉ HACEMOS CON CHILE: Diez propuestas para un nuevo ciclo de progreso” entrega un diagnóstico amplio sobre la situación actual de Chile, describiendo una crisis de confianza marcada por estancamiento en productividad, problemas en educación, salud, niñez y un sistema político debilitado, a la vez que reconoce avances en desarrollo humano y crecimiento económico.

Las propuestas están organizadas en tres secciones que abordan pilares fundamentales del desarrollo nacional y el bienestar colectivo: el Primer pilar: construir capital humano (Rescatar la grave situación de la niñez y la adolescencia, Educar para el Siglo XXI, no para el XIX y Dignificar la salud); el Segundo pilar: crecimiento y empleo (Eliminar los lastres y soltar las amarras, Infraestructura, agua y electricidad desde Arica a Magallanes y Chile potencia alimentaria y potencia minera) y el Tercer pilar: un chile de todos y para todos (Descentralizar las personas, las empresas y el Estado, Reconstruir el sistema político, Un Estado y un país solidario y Modernizar el Estado).

Sobre el autor:

Mario Waissbluth es Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Chile (1970) y PhD en Ingeniería Biotecnológica de la Universidad de Wisconsin (1974). Ha sido investigador, profesor, consultor, empresario, escritor y columnista a lo largo de su vida, así como fanático de la divulgación científica.

Entre sus actividades en la esfera pública, destacan el haber sido director de Codelco; integrante del primer Consejo de Alta Dirección Pública; integrante del primer Consejo Presidencial de Modernización del Estado. Profesor en 52 Diplomados en Gerencia Pública. Dirigió 15 tesis de Magíster en Gestión y Políticas Públicas.