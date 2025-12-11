Pianista Edith Fischer en Rancagua

Teatro Regional Lucho Gatica, Av. Capitán Millán #342, Rancagua.

Viernes 12 de diciembre – 19:30 horas.

Las inscripciones están disponibles en www.rancaguacultura.cl y las invitaciones pueden retirarse en la boletería del teatro.

El teatro regional será el escenario de un concierto excepcional: “Trayectoria y legado”, la presentación especial de la reconocida pianista Edith Fischer, quien celebrará sus 90 años interpretando una de las obras más emblemáticas del repertorio universal: el Concierto para piano N.º 5 “Emperador” de Ludwig van Beethoven.

Para esta ocasión única, Fischer se presentará junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Óscar Castro de Rancagua, creando un encuentro generacional que une excelencia, patrimonio musical y futuro artístico.

Edith Fischer es una de las figuras fundamentales de la música en Chile: niña prodigio, discípula directa de Claudio Arrau en Nueva York, concertista internacional y una de las intérpretes más influyentes de la música docta. Su trayectoria la ha llevado a trabajar con directores y orquestas de prestigio mundial, recorriendo los principales escenarios del circuito clásico.

En 2022, fue distinguida con el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, reconocimiento que reafirma su aporte invaluable al país.