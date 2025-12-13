Lanzamiento de libro “Crónicas del Proyecto Hogares. La historia de Valentina y su hermana Tamara”

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

Miércoles 17 de diciembre – 18:00 horas.

Escrito por Valeska Madriaga Flores, el libro relata la experiencia de dos pequeñas hermanas que, tras el golpe y la dictadura civil militar, viven el exilio en Cuba durante la década de los ochenta.

Durante ese tiempo es que toma relevancia el “Proyecto Hogares”, un espacio de vida comunitaria en Cuba y Francia que se dedicaría al cuidado de los hijos e hijas de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes regresaron clandestinamente a combatir la dictadura en Chile.