Lanzamiento del libro “Tierra de poetas”

Sociedad de Escritores de Chile, Almirante Simpson 7, Providencia.

Martes 16 de diciembre – 19:00 horas.

En tiempos de fragmentación, velocidad y relatos cortos, “Tierra de Poetas”, de Ricardo Espinoza y Pedro Sánchez, aparece como un gesto deliberadamente contracorriente. No es un libro sobre poesía chilena, sino un libro desde ella: desde Neruda, Mistral y Huidobro como fuerzas vivas que siguen modelando la ética, memoria y forma de estar juntos.

El texto propone una idea potente y necesaria, la poesía no es un adorno cultural, sino un sistema de orientación. Una barca frágil pero persistente que ha permitido a Chile navegar crisis políticas, catástrofes y fracturas sociales durante más de un siglo.

Más que un ejercicio académico, “Tierra de Poetas” es una invitación a leer como quien navega: sin certezas absolutas, pero con sentido. En un presente saturado de información y escaso de significado, el libro recuerda algo esencial: los países también se sostienen por las palabras que eligen para pensarse.

Un libro para quienes creen que la cultura no es nostalgia, sino futuro en disputa.