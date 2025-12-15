Muestra “Vivos y Presentes. Arte de los pueblos Atacameño/Lickanantay, Rapanui y Mapuche”

Museo Chileno de Arte Precolombino, Bandera 361, Metro Plaza de Armas.

Martes a domingo – 10:00 a 18:00 horas.

Hasta junio de 2026.

Bajo la premisa de que la producción creativa de los pueblos indígenas de Chile y América no es un asunto del pasado, sino que sus creaciones siguen vigentes –con quiebres, cambios y también continuidades– el Museo decide realizar esta muestra temporal en base al proyecto de Catálogo Razonado, proceso de diálogo e investigación intercultural, que implicó un replanteamiento a cómo se presentan los pueblos y personas indígenas en los museos.

Así, con una museografía clara y atractiva, que incorpora cuatro módulos de piezas a recorrer, junto con un fuerte componente archivístico –que releva los rostros, autorías y las historias detrás de cada pieza– “Vivos y Presentes” busca enlazar las memorias, los oficios y el trabajo creativo de sabios y artesanos del pasado y del presente de los territorios convocados.

Bajo una museografía contemporánea liderada por Rodrigo Tisi, presenta la continuidad del arte de estos tres pueblos, relevando piezas patrimoniales precolombinas junto a producción contemporánea de autorías indígenas.